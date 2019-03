Duplice omicidio a Durazzano nel beneventano | forse per motivi passionali

Duplice omicidio a Durazzano nel beneventano - le vittime sono suocero e genero : Si sarebbero uccisi a vicenda al culmine di una lite sfociata in una sparatoria, avvenuta questo pomeriggio a Durazzano, in provincia di Benevento. Il Duplice omicidio si è consumato in piazza Galilei ...

Palermo : Duplice omicidio allo Zen - gip convalida arresto Colombo : Palermo, 18 mar. (AdnKronos) - Il gip del Tribunale di Palermo ha convalidato l'arresto di Giovanni Colombo, il 26enne, che si è autoaccusato di avere ucciso Antonino e Giacomo Lupo, padre e figlio, a colpi di pistola. Colombo ha spiegato al gip di avere agito "per paura" perché i Lupo, dopo una lit

Palermo : Duplice omicidio Zen - oggi interrogatorio presunto assassino : Palermo, 18 mar. (AdnKronos) - Sarà interrogato oggi dal gip di Palermo Giovanni Colombo, il ragazzo di 26 anni, che si è accusato di avere ucciso a colpi di pistola Antonino e Giacomo Lupo, padre e figlio, in via Rocky Marciano, tra i padiglioni dello Zen di Palermo. Il giovane, poche ore dopo il d

Palermo : Duplice omicidio Zen - giovane in caserma condannato per rissa discoteca : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - Giovanni Colombo, il giovane di 26 anni che si è presentato ai Carabinieri per il duplice omicidio dello Zen di ieri sera, è stato condannato di recente a due anni di carcere per rissa nell'ambito dell'inchiesta per l'omicidio di Aldo Naro, il giovane medico ucciso nel

Duplice omicidio a Palermo - uccisi padre e figlio allo Zen : Palermo, 15 mar., askanews, - Duplice omicidio ieri sera a Palermo. padre e figlio di 53 e 19 anni sono stati uccisi a colpi di pistola in via Rocky Marciano, nel popolare quartiere Zen. Le vittime ...

Duplice omicidio a Decollatura - confermata condanna a 20 anni per i Mezzatesta : Catanzaro - È arrivata in serata la decisione della Cassazione in merito al Duplice omicidio del 2013 a Decollatura. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso del pg nei confronti di ...

Incidente sulla statale 16 : morti mamma e papà - due bambini tra i feriti. Marocchino arrestato per Duplice omicidio stradale : Tragico schianto intorno all'una di notte lungo la strada statale 16, all'altezza del territorio del Comune di Porto Recanati. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate tre auto e...

Duplice omicidio Costanza-Ragone : confermato in appello l'ergastolo per Giosuè Ruotolo : Giosuè Ruotolo, originario di Somma Vesuviana, è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'appello di Trieste che ha dunque confermato la sentenza di primo grado. Ruotolo è accusato del Duplice omicidio della coppia di fidanzati, Teresa Costanza e Trifone Ragone, uccisi la sera del 17 marzo 2015 a colpi di pistola, mentre si trovavano nel parcheggio del palazzetto dello sport di Pordenone. La sentenza Il verdetto della Corte d'Assise ...