Driveclub | Driveclub VR e Driveclub Bikes lasceranno il PlayStation Store a breve

(Di domenica 31 marzo 2019) Sony ha comunicato la volontà di rimuovere dalla libreria delVR e, riporta VG247.com.Come possiamo vedere dunque, da agosto questi titoli non saranno più presenti sullodi Sony, in particolare l'intenzione è di toglierli entro il 31 del mese.L'annuncio risale a questo weekend, e la volontà inoltre è quella di chiudere anche i server online, ma in questo caso non prima del 31 marzo 2020.Leggi altro...

