Donna uccisa in casa a Nuoro : Nuoro, 31 MAR - Una Donna è stata uccisa e un uomo ferito in casa questo pomeriggio a Nuoro, in via Napoli. Secondo le prime informazioni, l'autore del delitto sarebbe l'ex marito della vittima mentre ...

Donna uccisa dal nipote a Modena - il procuratore : "Delitto folle" : Il procuratore Lucia Musti: "Il gesto appare senza movente e senza spiegazione". La procura ha richiesto la convalida dell'arresto

