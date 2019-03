Domenica In | il conto alla rovescia di Mara Venier

blogo

(Di domenica 31 marzo 2019)Mancano 8 settimanefine diIn, che chiuderà la sua stagione26 maggio, esembra davvero non vedere l'ora che questa lunga stagione tv si concluda. Non certo per noia, visto che dimostra di divertirsi a ogni puntata e a ogni intervista, ma non ha mai nascosto a stampa e pubblico come l'impegno settimanale con un programma di punta come (quel che resta de) il contenitore di Rai 1 fosse faticoso, per quanto al contempo esaltante e soddisfacente, visti anche gli ascolti registrati da settembre a oggi. Ladi Rai 1 è rifiorita con la, con i suoi sorrisi, le montature fashion, i balletti e momenti ormai cult che alimenteranno Techetechetè per decenni, anche con quelle interviste costruite per far sciogliere gli ospiti, magari con l'aiuto di qualche trucchetto fin troppo 'sgamato' che però non scatena l'ira funesta dei partecipanti, ...

