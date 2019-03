Domenica di sole | pienone sul litorale romano per la prima tintarella fuori stagione

Fausto Leali a " Domenica In" con gli occhiali da sole : «Non posso toglierli». Ecco perché : Fausto Leali è stato ospite di "Domenica In" insieme a Davide Marinis, suo "allievo" a "Ora o mai più", il talent di Rai Uno dedicato agli artisti che...

Meteo : il bel tempo lascia spazio a piogge e temporali - il sole torna Domenica : Ore contate per il bel tempo , l'anticipo di primavera che da un paio di giorni interessa l'Italia. 'All'orizzonte - segnala il sito iL Meteo .it - si prepara infatti un veloce cambiamento, per effetto ...

L’Isola dei Famosi 2019 corre ai ripari con Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi : sbarcheranno in Honduras Domenica? : L'Isola dei Famosi 2019 si prepara a tornare in onda domenica sera per l'ultima volta e poi cambierà di nuovo serata anche se non si capisce ancora se tornerà al giovedì oppure no. Fino a quel momento, però, si continuerà a parlare di abbandoni e nuovi arrivi. Nei giorni scorsi, dopo l'eliminazione di Taylor Mega e l'addio di John Vitale, è successo di tutto. A causa di alcuni problemi familiari, anche un'altra naufraga e proprio dopo dodici ...