Diretta Inter-Lazio | formazioni ufficiali | partita in televisione su SkySport | c' è Keita

Blastingnews

(Di domenica 31 marzo 2019) La 29esima giornata di Serie A si conclude questa sera alle 20.30 con l'imperdibile match. Laè di per sé molto importante per i nerazzurri, specialmente dopo la sconfitta del Milan. Una vittoria consentirà ai padroni di casa di allungare la distanza (per ora è di soli tre punti) dai rossoneri. Ma per i ragazzi di mister Spalletti non sarà facile imporsi sugli avversari anche per via delle numerose ed importanti assenze. Mauro Icardi, ancora una volta, non è stato convocato. Per via di una distrazione muscolare, sarà assente anche Lautaro Martinez. Infine, non prenderanno parte al match sia Vrsaljko che De Vrij. L'unico giocare out per i laziali è Lukaku.e infostreaming e tv Ladellasarà trasmessa esclusivamente su Sky Sport 1 e Sky Canale 252. Gli abbonati a questa pay-tv hanno anche la possibilità di ...

CorSport : Diretta #Inter-#Lazio ore 20.30: formazioni ufficiali e dove vederla in tv ?? - direttaSerieA : Inter-Lazio in TV e in streaming -