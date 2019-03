Diretta Fiorentina-Torino | streaming | formazioni e risultato – LIVE 1-1

termometropolitico

(Di domenica 31 marzo 2019)(1-1)La cronaca in tempo reale del primo tempo di45+1′ ANCORA VICINA AL VANTAGGIO LA: BENASSI SI FA IPNOTIZZARE DA SIRIGU CHE SALVA I SUOI.45′ 3 MINUTI DI RECUPERO ASSEGNATI DA PASQUA.44′ AMMONITO BASELLI PER UN FALLO COMMESSO A CENTROCAMPO44′ Primo tempo molto equilibrato, come previsto, tra le due squadre.42′ Subisce fallo da Veretout Rincon. Punizione già battuta dagli ospiti!40′ OCCASIONE VIOLA: GRAN PALLA IN AREA DI MURIEL CHE TROVA SIMEONE. IL NUMERO 9 PROVA LO SCAVETTO MA TROVA PRONTO SIRIGU CHE METTE IN CORNER E NON SI FA SORPRENDERE!39′ Intanto è costretto a uscire momentaneamente dal campo Belotti per un contrasto. Rientro immediato, comunque, per il Gallo che vuole terminare il primo ...

Fiorentinanews : #FiorentinaTorino 1?-1? 45'+1 Miracolo di #Sirigu! #Muriel manda in porta #Benassi che si libera di #Djidji e calci… - Toro_News : 46' | SIRIGU! Salva il risultato sul diagonale di Benassi 1?-1? LA DIRETTA ???? - Fiorentinanews : #FiorentinaTorino 1?-1? 40' Palla gol sprecata da #Simeone! Ottimo assist in verticale di #Muriel per il Cholito ch… -