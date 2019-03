DIRETTA Civitanova Verona | risultato 2-1 | streaming video tv | 22-25 3set

LIVE Playoff SuperLega volley - gara-1 quarti di finale in DIRETTA : Perugia - Trento e Civitanova favorite in casa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara-1 dei quarti di finale dei Playoff scudetto, la stagione del volley maschile entra nel vivo. Dopo la vittoria ottenuta da Modena contro Milano nella giornata di ieri, oggi scendano in campo le altre sei squadre qualificate alla post-season e sono pronte per regalare grande spettacolo. Le tre big giocheranno di fronte al proprio pubblico e andranno a caccia del successo per compiere un passo ...

LIVE Civitanova-Dinamo Mosca - Champions League volley in DIRETTA : 3-0 - la Lube vola in semifinale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Dinamo Mosca, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. All’Eurosuole Forum le due squadre si contendono il passaggio del turno e la qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale dove incrocerebbero il PGE Skra Belchatow: si preannuncia una partita particolarmente intensa, avvincente ed equilibrata tra due compagini desiderose ...

LIVE Civitanova-Dinamo Mosca - Champions League volley in DIRETTA : 2-0 - Lube a un passo dalla semifinale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Dinamo Mosca, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. All’Eurosuole Forum le due squadre si contendono il passaggio del turno e la qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale dove incrocerebbero il PGE Skra Belchatow: si preannuncia una partita particolarmente intensa, avvincente ed equilibrata tra due compagini desiderose ...

LIVE Civitanova-Dinamo Mosca - Champions League volley in DIRETTA : ritorno incertissimo - in palio la semifinale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Dinamo Mosca, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. All’Eurosuole Forum le due squadre si contendono il passaggio del turno e la qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale dove incrocerebbero il PGE Skra Belchatow: si preannuncia una partita particolarmente intensa, avvincente ed equilibrata tra due compagini desiderose ...

LIVE Dinamo Mosca-Civitanova volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 2-3 - successo al tiebreak per la Lube! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Mosca-Civitanova, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. Allo Sports Palace della capitale russa andrà in scena un match fondamentale e che mette in palio una fetta importante della qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale, la Lube va a caccia dell’impresa in trasferta su un campo particolarmente ostico e rovente: i tifosi ...

LIVE Dinamo Mosca-Civitanova volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 2-2 - si decide tutto al quinto set! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Mosca-Civitanova, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. Allo Sports Palace della capitale russa andrà in scena un match fondamentale e che mette in palio una fetta importante della qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale, la Lube va a caccia dell’impresa in trasferta su un campo particolarmente ostico e rovente: i tifosi ...

LIVE Dinamo Mosca-Civitanova volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 2-1 - la formazione russa passa in vantaggio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Mosca-Civitanova, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. Allo Sports Palace della capitale russa andrà in scena un match fondamentale e che mette in palio una fetta importante della qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale, la Lube va a caccia dell’impresa in trasferta su un campo particolarmente ostico e rovente: i tifosi ...

LIVE Dinamo Mosca-Civitanova volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 1-1 - equilibrio ristabilito dai padroni di casa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Mosca-Civitanova, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. Allo Sports Palace della capitale russa andrà in scena un match fondamentale e che mette in palio una fetta importante della qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale, la Lube va a caccia dell’impresa in trasferta su un campo particolarmente ostico e rovente: i tifosi ...

LIVE Dinamo Mosca-Civitanova volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 0-1 - dominio della Lube nel primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Mosca-Civitanova, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. Allo Sports Palace della capitale russa andrà in scena un match fondamentale e che mette in palio una fetta importante della qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale, la Lube va a caccia dell’impresa in trasferta su un campo particolarmente ostico e rovente: i tifosi ...

LIVE Dinamo Mosca-Civitanova volley - Champions League 2019 in DIRETTA : andata dei quarti di finale da brividi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Mosca-Civitanova, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. Allo Sports Palace della capitale russa andrà in scena un match fondamentale e che mette in palio una fetta importante della qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale, la Lube va a caccia dell’impresa in trasferta su un campo particolarmente ostico e rovente: i tifosi ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 24 febbraio - in campo Perugia - Civitanova e Modena : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 22^ giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Sono in programma ben sei partite in questo ricco pomeriggio che si preannuncia particolarmente spettacolare e che potrebbe delineare la classifica quando mancano appena quattro turni al termine della regular season. Perugia vuole rafforzare il primo posto in classifica e cercherà una vittoria a Monza ma i Block Devils non ...

DIRETTA CIVITANOVA-MODENA/ Risultato live 1-0 - streaming e tv : inizia il secondo set : DIRETTA Civitanova Modena: info streaming video e tv della partita di volley maschile, nella 21giornata del Campionato di Serie A1, Superlega.

DIRETTA Civitanova Modena/ Risultato live 0-0 - info streaming video : si comincia! : Diretta Civitanova Modena: info streaming video e tv della partita di volley maschile, nella 21giornata del Campionato di Serie A1, Superlega.

LIVE Civitanova-Modena volley - Superlega 2019 in DIRETTA : sfida tra deluse - Juantorena contro Zaytsev! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, match valido per la 21^ giornata della Superlega 2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena il big match di questo turno, il remake dell’incontro di Champions League che si è giocato mercoledì sera al PalaPanini: quattro giorni fa si impose la Lube, già qualificata ai quarti di finale della massima competizione ...