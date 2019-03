Diretta Bologna-Sassuolo | streaming | tv | formazioni e risultato – LIVE

Diretta Bologna-Sassuolo ore 18 : probabili formazioni e dove vederla in tv : Diretta Bologna-Sassuolo - La partita tra Bologna e Sassuolo è prevista alle ore 18 allo stadio Dall'Ara di Bologna e sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport Serie A e Canale 251. La Diretta ...

LIVE Nanterre-Virtus Bologna - Champions League basket in Diretta : V Nere in Francia per l’andata dei quarti : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’andata dei quarti di finale di basketball Champions League 2018-2019. Di fronte ci sono Nanterre e Segafredo Virtus Bologna. Ricordiamo che, data la natura del format, di andata e ritorno, quest’incontro terminerà in ogni caso dopo 40 minuti, anche in caso di parità. E’ il momento in cui la formazione di Sasha Djordjevic scopre le proprie carte europee al Palais des Sports Maurice ...

Torneo di Viareggio - la finale Bologna Genoa 1-1 in Diretta LIVE. Pari Cossalter : Bologna-Genoa 1-1 LIVE 57' Bianchi, G,, 89' Cossalter, B, Bologna, 4-3-3, : Fantoni; Kastrati, 64' Lunghi,, Cassandro, Khailoti, Visconti, 71' Farinelli,; Militari, 79' Uhunamure,, Mazza, Koutsoupias, ...

Torneo di Viareggio - la finale Bologna Genoa in Diretta LIVE : FORMAZIONI UFFICIALI, da confermare, Bologna, 3-4-3, : Fantoni; Kastrati, Cassandro, Busi; Barnabà, Militari, Mazza, Visconti; Rabbi, Nivokazi, Stanzani. All. Troise Genoa, 4-3-3, : Raccichini; ...

