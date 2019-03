Di Maio sfida la Lega sulla famiglia | subito nel Def un aiuto per chi ha figli

Congresso delle famiglie - senatrice M5s sfida Di Maio. "Io tra i dissidenti? Non lo so" : Però il M5s non è quella realtà politica delle ultime dichiarazioni di questi giorni. Ci sono anche senatori che hanno la mia sensibilità", e sono pro "famiglia tradizionale". Serve "tutelare i ...

Sfida tv a distanza - Prodi a PiazzaPulita batte Di Maio e Salvini a Dritto e Rovescio : La Sfida degli ascolti tv nel giovedì dei talk show la vince il Professore. La serata televisiva vedeva Romano Prodi a "PiazzaPulita", condotto da Corrado Formigli su La7, e in contemporanea Luigi Di Maio prima e Matteo Salvini poi a "Dritto e Rovescio", condotto da Paolo Del Debbio su Rete4.Nella serata dominata dalla fiction di Raiuno "Che Dio ci aiuti" con 5,7 milioni di telespettatori e il 25,5% di share, la partita dei talk show vede ...

Salvini e Di Maio - è gelo : sfida per intestarsi il rilancio : ... messo a punto dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, che dovrebbe ammortizzare il contenuto del documento di economia e finanza, Def, previsto per i primi di aprile. Le misure, che Tria ha ...

Flat tax - sfida di numeri Lega-M5SDi Maio : "No promesse alla Silvio" : Tra Lega e Cinque Stelle è polemica sui numeri della Flat tax. Fonti del ministero dell’Economia hanno fatto trapelare l’entità del mancato introito per lo Stato da una misura del genere: 59 miliardi all’anno. Segui su affaritaliani.it

Sfida di Salvini sulla flat tax : «Va fatta». Di Maio : «No promesse alla Berlusconi» : Nuovo fronte nel governo. Di Maio: ci accorderemo, ma no a promesse alla Berlusconi. Siri (Lega): nell’ultima versione vale 13 miliardi (ma per il Tesoro ne costerebbe 59)

Flat tax - Salvini alza la sfida : ‘Va estesa a famiglie’. Di Maio : no promesse alla Berlusconi : Nuovo fronte nel governo. Di Maio: ci accorderemo, ma no a promesse alla Berlusconi. Siri (Lega): nell’ultima versione vale 13 miliardi (ma per il Tesoro ne costerebbe 59)

Di Maio in Basilicata per la sfida con Salvini alle regionali 'Autonomia Il M5s è garante della coesione nazionale' : Qui si costruisce il futuro di una regione abbandonata per decenni dallo Stato e dalla politica'. Luigi Di Maio è appena tornato alla periferia di Matera, e a 48 ore dalla calata del collega ...

LIVE Tirreno-Adriatico 2019 in DIRETTA - cronometro a squadre Lido di CaMaiore : Nibali sfida Domoulin e Thomas : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima frazione della Tirreno-Adriatico 2019, corsa a tappe del calendario ciclistico internazionale che si svolge in Italia e che costituisce uno degli appuntamenti più importanti nella prima parte della stagione. Tra le tantissime stelle che nobiliteranno la 54a edizione della “Corsa dei due mari” impossibile non cominciare dal fuoriclasse azzurro Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), al ...

Sondaggio Pagnoncelli - Luigi Di Maio umiliato : a sfidare Matteo Salvini sarà Nicola Zingaretti : È sempre tempo di sondaggi, soprattutto a DiMartedì di Giovanni Floris, il programma in onda su La7. A presentarli è Nando Pagnoncelli, diverse schede non solo relative alle intenzioni di voto nel caso in cui si venisse chiamati alle urne. E una delle schede più interessanti proposte nella puntata d

Di Battista scomparso da un mese. E Di Maio affronta da solo la sfida finale sulla Tav contro Salvini : Ma, più probabilmente, come filtra da ambienti vicini a Di Maio, dietro a questo silenzio c'è una questione politica. Con i sondaggi che davano da tempo il M5S in calo di consensi, Di Maio ed i ...

"Vediamo chi ha la testa più dura". Ora Salvini sfida Di Maio : È disposto a provocare la crisi di governo sulla Tav? "Se qualcuno mi dice che non servono i treni, anch'io vado fino in fondo". Pur premettendo che "farà di tutto perché il governo non cada", Matteo Salvini lancia una sfida aperta a Luigi Di Maio dallo studio di "Diritto e Rovescio", la nuova trasmissione su Rete 4 di Paolo Del Debbio. "Siamo in due a dire di 'no', vediamo chi ha la testa più dura. Sono abituato ad andare ...

Tav - Zingaretti sfida Di Maio. Resa M5S : deciderà l'aula : dal nostro inviato TORINO Quanto il tema sia caldo, e la decisione non più rinviabile, lo dimostra l'ingorgo istituzionale nella città diventata l'ultima frontiera della Tav . Nicola Zingaretti è ...