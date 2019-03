optimaitalia

(Di domenica 31 marzo 2019)Una vocalità interessante almeno quanto il suo nome d'arte:rilascia il, iniziando un percorso con l’etichetta Honiro Ent.ria Fusarri, in arte, è nata il 18 marzo 1998 a Lovere (Bg). Cantautrice, a poco più di 20 anni si fa apprezzare per le sue caratteristiche vocali, per il modo di mettere in musica la realtà di tutti i giorni e per la struttura stessa diche tende a farsi ricordare e che rompe in modo netto la monotonia vocale al femminile degli ultimi anni.Un ritmo trascinante e un ritornello coinvolgente perche confessa di non aver pensato alla musica per gran parte della sua vita e di essersi affacciata all'universo delle sette note solo di recente."Per gran parte della mia vita non ho mai nemmeno tenuto in considerazione la possibilità di sviluppare un percorso musicale", spiega. "Ho ...

OptiMagazine : Delay è il nuovo singolo di Ciao sono Vale, una ventata di freschezza tra le voci femminili italiane… - iWebRadio : Dal 29 marzo, è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Delay” il nuovo brano della cantautrice Ci… - turchesia : Ciao sono Vale si presenta con Delay il nuovo singolo -