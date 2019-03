Cybersicurezza | un software ha spiato centinaia di italiani

Cybersicurezza - mille italiani spiati sul cellulare. “Software creato da società di Catanzaro” : Un migliaio di cittadini italiani sono stati intercettati per errore da uno spyware creato da un’azienda italiana, che sarebbe stato venduto alla Polizia di Stato. Lo scrive, nel suo blog ufficiale, la società Security without borders, che in collaborazione con Motherboard ha effettuato la scoperta. Sotto accusa c’è un malware, dal nome Exodus, che è stato programmato dalla società calabrese eSurv che produce soluzioni per la ...