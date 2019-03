Cybersicurezza | mille italiani spiati sul cellulare Questo succede quando lo Stato perde

ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2019) La notizia dispiate, vittime di una App confezionata – ai fini giudiziari – da una azienda catanzarese per molte Procure nostrane, è subito rimbalzata alimentando paure e timori anche in chi normalmente non ha nulla da temere.Non è bastata la lezione di Hacking Team e del famigerato Rcs o Remote control system che dir si voglia. Non è servita a nulla la vicenda dei fratelli Occhionero. Forse dalle nostre parti nessuno ha seguito le storie quasi leggendarie dell’azienda israeliana Nso Group e del suo micidiale software Pegasus. Le tecnologie – soprattutto certe tecnologie – sono ormai fuori controllo e ad aver premuto sull’acceleratore sono le stesse autorità governative che, in giro per il mondo, adesso dovranno impegnarsi per trovare il pedale del freno della cui esistenza non sembrano essersi mai preoccupate.Intelligence, forze dell’ordine ...

