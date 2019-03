Cosa sappiamo del corpo decapitato e carbonizzato ritrovato in una discarica a Milano

Cosa sappiamo della nave dirottata da un gruppo di migranti : Alcuni migranti a bordo di una nave dopo un soccorso nei pressi della Spagna (foto: Jesus Merida/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) È sempre più vicina a Malta la nave cisterna dirottata nella mattina di mercoledì 27 marzo da un gruppo di migranti che non volevano essere riportati in Libia dopo un salvataggio in mare. Secondo le notizie che circolano in queste ore, Elhiblu I, l’imbarcazione turca, avrebbe soccorso 120 persone che ...

Cosa sappiamo del ruolo di Benedict Cumberbatch in Now You See Me 3? : Benedict Cumberbatch prenderà parte a Now You See Me 3. Questa è la notizia che sta facendo il giro del web negli ultimi giorni. Come riportato da Counsel&Heal, l'attore britannico, divenuto famoso per aver interpretato il detective Sherlock Holmes nella serie televisiva della BBC, è ufficialmente membro del cast del film, ma le notizie sul suo ruolo sono ancora avvolte dal mistero. Benedict Cumberbatch, che negli ultimi anni è anche ...