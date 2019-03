Corteo anarchici Torino | 74 denunciati Salvini | I giudici non facciano sconti

Corteo anarchici - scritte choc a Torino : 23.00 "Non sparare a salve, spara a Salvini". Questa è un'altra delle scritte comparse a Torino,sul muro del cimitero monumentale, al passaggio del Corteo degli Anarchici che da ore sta attraversando la città scortato dalle forze dell'ordine. "Appendino la scorta non ti basta" e "Vieni a Torino, porta un cerino" sono altre scritte realizzate con vernice nera. Dopo una lunga trattativa con le forze dell'ordine, all'incrocio tra corso Novara e ...

Torino blindata per Corteo anarchici - minacce di morte a Salvini e Appendino : Sabato pomeriggio 'blindato' per Torino, attraversata in lungo e in largo da un corteo di anarchici arrivati dall'Italia e dall'estero per 'riprendersi la città'. Il bilancio, a manifestazione ancora in corso, è di quattro arresti, nove denunce e otto fogli di via da parte delle forze dell'ordine, che hanno sequestrato 'il kit' completo per la guerriglia urbana: bombe carta, maschere antigas, tirapugni e coltelli, oltre ad una ...

Torino - città blindata per il Corteo degli anarchici : 4 arresti. Sui muri minacce ad Appendino : “La scorta non ti basta” : Quattro arresti, nove denunce, otto fogli di via. E poi il sequestro di bombe carta, maschere antigas, tirapugni e coltelli, oltre ad una serie di indumenti. Tutti rigorosamente di colore nero. Sabato pomeriggio ‘blindato per Torino, attraversata in lungo e in largo da un corteo di anarchici arrivati dall’Italia e dall’estero. “Torino non è questa, oggi sembra di vivere in una città sotto assedio“, protesta il vicepresidente ...

A Torino il giorno del Corteo degli anarchici : controlli a tappeto - città bloccata e quattro arresti : Si sono mossi poco prima delle 15 i cinque gruppi di anarchici, provenienti da tutto il Paese, oltre che da Francia, Grecia e Croazia, che hanno indetto per oggi, sabato 30 marzo, una maxi ...

A Torino il giorno del Corteo degli anarchici - controlli a tappeto e primi arresti : Si sono mossi poco prima delle 15 i cinque gruppi di anarchici, provenienti da tutto il Paese, oltre che da Francia, Grecia e Croazia, che hanno indetto per oggi, sabato 30 marzo, una maxi mobilitazione. I cortei sono partiti da cinque punti diversi della città (piazza Benefica, Porta Palazzo, largo Saluzzo, parco del Valentino e Campus Einaudi) pe...

A Torino partito il Corteo degli anarchici - controlli a tappeto e primi arresti : Si sono mossi poco prima delle 15 i cinque gruppi di anarchici, provenienti da tutto il Paese, oltre che da Francia, Grecia e Croazia, che hanno indetto per oggi, sabato 30 marzo, una maxi mobilitazione. I cortei sono partiti da cinque punti diversi della città (piazza Benefica, Porta Palazzo, largo Saluzzo, parco del Valentino e Campus Einaudi) pe...

A Torino partito il Corteo degli anarchici - controlli a tappeto e primi arresti : Sono in marcia per raggiungere Piazza Carlo Felice i 5 cortei di anarchici, provenienti da tutto il Paese, oltre che da Francia, Grecia e Croazia, che hanno indetto per oggi, sabato 30 marzo, una maxi ...

Timori per il Corteo degli anarchici : controlli a tappeto e primi arresti : Sono attesa tra i mille e i due mila anarchici, provenienti da tutto il Paese, oltre che da Francia, Grecia e Croazia, alla maxi mobilitazione in programma per oggi a Torino. Ci saranno cinque cortei ...

Torino - quattro arresti prima del Corteo degli anarchici : avevano bombe carta e maschere antigas : Da questa mattina il centro di Torino è presidiato da decine di uomini delle forze dell'ordine, molti in borghese in attesa del corteo anarchico che promette di 'bloccare la citta'. Cinque i punti di ...

Torino blindata per il Corteo degli anarchici : quattro arresti : Torino blindata in vista del corteo degli anarchici , che partirà nel pomeriggio da piazza Carlo Felice. Tram che non usciranno dai depositi per evitare che siano bloccate le linee, chiusi i dehors ...

Anarchici - timori a Torino per Corteo : ANSA, - Torino, 29 MAR - "Auspico che sia un corteo tranquillo, e che ci sia senso di responsabilità da parte di tutti. Torino deve avere la ribalta nazionale per altre questioni". Lo afferma all'ANSA ...

Anarchici - timori a Torino per Corteo : Torino, 29 MAR - "Auspico che sia un corteo tranquillo, e che ci sia senso di responsabilità da parte di tutti. Torino deve avere la ribalta nazionale per altre questioni". Lo afferma all'ANSA il ...

Torino - blitz di un gruppo di anarchici : occupata ex scuola. “Prima tappa in vista del Corteo 30 marzo” : “Dopo lo sgombero dell’Asilo di via Alessandria, abbiamo deciso di occupare l’ennesimo spazio vuoto di questo quartiere”, si legge su un volantino distribuito dal gruppo di anarchici che questa mattina a Torino ha occupato l’ex scuola elementare Salvo D’Acquisto in via Tollegno 83. “Prendiamoci lo spazio per discutere, organizzarci e lottare”, recita lo striscione appeso alla struttura. Dopo le proteste per lo sgombero ...

Torino - anarchici in Corteo dopo sgombero dell’asilo : bambole decapitate davanti al negozio del marito di Appendino : “Ci hanno sgomberato dall’asilo e da un mese ci ritrovano nelle strade. Pensavano che ci avrebbero ridotto al silenzio ma così non è stato. dopo oggi ci saranno altri appuntamenti per contestare la sindaca. Lo sgombero non passa“. Sono alcuni degli slogan degli anarchici che questo pomeriggio hanno protestato in corteo a Torino contro lo sgombero, il 7 febbraio, dell’asilo occupato di via Alessandria, nel quartiere Aurora ...