Corteo a Firenze per ricordare Orsetti

ansa

(Di domenica 31 marzo 2019), 31 MAR - Lungo, circa 2000 persone, nel pomeriggio a, da piazza Leopoldo e alla Fortezza da Basso, perLorenzo, il 33enne fiorentino andato a combattere a ...

MoceriLuca : RT @global_project: «ORSO VIVE!» In migliaia a #Firenze al corteo per Lorenzo “Orso” Tekoser, combattente YPG ucciso alcuni giorni fa nel R… - Marghe_cantiere : RT @global_project: «ORSO VIVE!» In migliaia a #Firenze al corteo per Lorenzo “Orso” Tekoser, combattente YPG ucciso alcuni giorni fa nel R… - firenze_today : 18:14 Firenze, il corteo per Lorenzo Orsetti sfila per le vie di Rifredi - 055firenze -