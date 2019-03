Corrado Herin | chi era il campione di slittino e mtb morto in Val d' Aosta

Aosta - cade ultraleggero : morto Corrado Herin : Dramma nei cieli di Aosta . Un ultraleggero è precipitato a località Chantorné, a Torgnon, vicino alle piste da sci. A bordo c'era Corrado Herin , ex campione del mondo di slittino: è morto nell'...

L'ex campione di slittino e mountain bike Corrado Herin, valdostano di 52 anni, è morto in un incidente aereo avvenuto a Torgnon, in Valle d'Aosta. Il velivolo, un Piper, è precipitato in località Chantorné, nei pressi delle piste da sci. Assieme ad Herin è rimasto coinvolta un'altra persona che ha riportato gravi ferite.

