Corpo decapitato e carbonizzato trovato in rogo

ilfogliettone

(Di domenica 31 marzo 2019) Une' statodai vigili del fuoco in via Cascina dei Prati, a Milano, al termine dello spegnimento di un, presumibilmente doloso, segnalato da una chiamata ai vigili del fuoco arrivata alle 22:15 di ieri. Ilera vicino a un cassonetto di rifiuti al cui fianco si trovava una bombola di gpl che pero' non e' esplosa. Via Cascina dei Prati si trova nel quartiere della Bovisasca, alla periferia nord di Milano, e il cadaveree' stato rinvenuto in una sorta di discarica a cielo aperto al termine dello spegnimento di un incendio.Al cadavere non e' stata tagliata solo la testa ma anche le braccia e le gambe all'altezza delle ginocchia. Le varie parti delfatte a pezzi, insieme alla testa, sono state trovate a fianco del, abbandonato a lato di un gabbiotto per la raccolta della spazzatura di un ...

Agenzia_Ansa : #Milano trovato corpo decapitato e carbonizzato. Cadavere rinvenuto al termine dello spegnimento dell'incendio #ANSA - MediasetTgcom24 : Milano,cassonetto dato alle fiamme:vigili ritrovato corpo decapitato #milano - MediasetTgcom24 : Macabro ritrovamento a Milano: un corpo fatto a pezzi e dato alle fiamme. Ecco quello che sappiamo finora -