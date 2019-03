Corpo decapitato e carbonizzato | giallo a Milano | investigatori al lavoro sulle denunce

Giallo alla periferia di Milano Trovato Corpo decapitato e dato alle fiamme Video : Il fuoco è stato appiccato nell’area dedicata alla raccolta rifiuti vicino a un caseggiato popolare dell’Aler, abitato da 350 famiglie. Si indaga tra i residenti. Al cadavere mancavano testa, gambe e mani

Milano - trovato cadavere carbonizzato e decapitato. Testa e arti a fianco del Corpo : Non gli è stata tagliata solo la Testa ma anche le braccia e le gambe all’altezza delle ginocchia. In queste condizioni è stato trovato il cadavere carbonizzato e decapitato sabato sera in via Cascina dei Prati, a Milano. Le varie parti del corpo fatte a pezzi, insieme alla Testa, sono state trovate lì a fianco, abbandonate a lato di un gabbiotto per la raccolta della spazzatura di un condominio. Il corpo è stato trovato dai vigili del fuoco al ...

Cosa sappiamo del Corpo decapitato e carbonizzato ritrovato in una discarica a Milano : Sabato notte è stato scoperto un cadavere carbonizzato e decapitato alla Bovisasca, periferia nord di Milano, dentro una discarica abusiva a cielo aperto che in serata aveva preso fuoco. Proprio tra i rifiuti al termine dello spegnimento dell'incendio è stata fatta la macabra scoperta. Indagano gli uomini della Polizia di Stato e sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono arrivati anche i carabinieri. Date le condizioni del cadavere, ...

Corpo decapitato e carbonizzato trovato in rogo : Un Corpo decapitato e carbonizzato e' stato trovato dai vigili del fuoco in via Cascina dei Prati, a Milano, al termine dello spegnimento di un rogo, presumibilmente doloso, segnalato da una chiamata ai vigili del fuoco arrivata alle 22:15 di ieri. Il Corpo era vicino a un cassonetto di rifiuti al cui fianco si trovava una bombola di gpl che pero' non e' esplosa. Via Cascina dei Prati si trova nel quartiere della Bovisasca, alla periferia nord ...

