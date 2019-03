Corpo decapitato a Milano - tagliati arti : Milano, 31 MAR - Al cadavere trovato carbonizzato in via Cascina dei Prati, a Milano, non è stata tagliata solo la testa ma anche le braccia e le gambe all'altezza delle ginocchia. Le varie parti del ...

Corpo decapitato e carbonizzato trovato in rogo : Un Corpo decapitato e carbonizzato e' stato trovato dai vigili del fuoco in via Cascina dei Prati, a Milano, al termine dello spegnimento di un rogo, presumibilmente doloso, segnalato da una chiamata ai vigili del fuoco arrivata alle 22:15 di ieri. Il Corpo era vicino a un cassonetto di rifiuti al cui fianco si trovava una bombola di gpl che pero' non e' esplosa. Via Cascina dei Prati si trova nel quartiere della Bovisasca, alla periferia nord ...

