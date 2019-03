Corona | Nina Moric rompe il silenzio su Instagram e sorprende tutti

Fabrizio Corona in carcere - il messaggio di Nina Moric nella notte : Fabrizio Corona di nuovo in carcere. Nel pomeriggio di ieri è stato prelevato nella sua casa di Milano e portato nel carcere di San Vittore, come vi abbiamo raccontato su Leggo.it. Da allora Corona non ha potuto commentare l’accaduto né personalmente né tramite social, e anche le persone a lui più vicine non hanno proferito parola. L’unica a rompere il silenzio sembra essere la ex moglie Nina Moric. La madre di Carlos Maria, il ...

Fabrizio Corona arrestato : le prime parole di Nina Moric : Fabrizio Corona è stato nuovamente arrestato e Nina Moric commenta il ritorno in carcere dell’ex marito sulle Stories di Instagram. L’ex re dei paparazzi aveva lasciato il carcere di San Vittore nel febbraio del 2018. Per lui era stato stabilito l’affidamento terapeutico per curarsi dalla dipendenza da cocaina. In questi giorni però Simone Luerti, il magistrato di sorveglianza, ha deciso di sospendere l’affidamento ...

Fabrizio Corona arrestato - la reazione di Nina Moric : Nella giornata di ieri Fabrizio Corona è tornato in carcere. Il motivo? Il magistrato di sorveglianza Simone Luerti ha deciso di sospendere come riporta l'Ansa l'affidamento terapeutico che gli era stato concesso, a causa di una serie di violazioni delle prescrizioni commesse dall'ex agente fotografico.A fine gennaio, il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva deciso che l'ex 're dei paparazzi' potesse continuare a scontare la pena ...

Fabrizio Corona dopo Live Non è la D’Urso : la frecciata di Nina Moric : Nina Moric lancia una frecciata a Fabrizio Corona dopo Live Non è la D’Urso Ieri, mercoledì 13 marzo, ha fatto il suo debutto in prima serata Barbara D’Urso al timone di un nuovo programma ma sempre a sua immagine e somiglianza. L’ospite più atteso è stato, senza ombra di dubbio, Fabrizio Corona che ha chiesto perdono alla regina di Canale 5: qualche anno fa si permise di sbattere la foto del figlio di Barbara su un giornale ...