Conte | Nessun attacco alle banche | a breve il decreto crescita

Conte : «Nessun attacco alle banche - in settimana il Dl crescita» : «D'altra parte la manovra correttiva dobbiamo farla - ha aggiunto - nel senso che le misure urgenti sull'economia sono una manovra correttiva per sostenere l'economia senza mettere in discussione gli ...

Conte : "Nessun attacco alle banche" : "Reddito di cittadinanza e quota 100 esprimono una politica a forte impatto sociale, per proteggere i più deboli",afferma,invitando "introdurre operazioni riparatrici".In settimana porteremo il ...

Conte : "Nessun attacco alle banche" : "Non mi sembra che ci siano i presupposti per parlare di attacco alle banche, conserviamoci tutti lucidi". E' quanto ha detto il premier, Giuseppe Conte, parlando al Festival Nazionale dell'Economia Civile a Firenze in merito alle preoccupazioni espresse dal titolare del dicastero di via XX Settembre, Giovanni Tria. "Adesso dobbiamo sicuramente varare e licenziare al più presto il ...

Conte : «Nessun attacco alle banche - tra pochi giorni il decreto crescita» | Video : Il premier e il ministro dell’Economia al Festival nazionale dell’Economia civile di Firenze annunciano il varo del decreto crescita entro pochi giorni. Il presidente del Consiglio dopo le polemiche di ieri con Salvini: «Ai ministri dico di essere sobri nelle parole, generosi nelle azioni»

Conte : "Nessun attacco alle banche" : 15.25 "Le riforme già varate non sono nulla rispetto a quello che ancora faremo. Voglio essere garante di un nuovo patto sociale tra cittadini e istituzioni". Così il premier Conte al festival dell' Economia civile a Firenze. "Reddito di cittadinanza e quota 100esprimono una politica a forte impatto sociale, per proteggere i più deboli",afferma,invitando "introdurre operazioni riparatrici".In settimana porteremo il decreto crescita in ...

Maria De Filippi replica alla Carlucci : «Nessuno mi ha telefonato per partecipare a Ballando. Per la grande Milly nulla è impossibile - anche superare la Contemporaneità dei nostri programmi» : Maria De Filippi “Purtroppo non ho ricevuto risposta”. Così parlava Milly Carlucci, pochi giorni fa, a proposito dell’invito rivolto a Maria De Filippi per partecipare nelle vesti di ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. Ma quella che doveva essere “una cosa carina, divertente e che avrebbe messo a tacere certe chiacchiere su inimicizie e inesistenti rivalità”, diventa un nuovo caso. Maria, infatti, fa ...

Maria De Filippi replica alla Carlucci : «Nessuno mi ha telefonato per partecipare a Ballando. Per la grande Milly nulla è impossibile - anche superare la Contemporaneità dei nostri programmi» : Maria De Filippi “Purtroppo non ho ricevuto risposta”. Milly Carlucci parlava così, pochi giorni fa, a proposito dell’invito a Maria De Filippi di partecipare nelle vesti di ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. Ma quella che doveva essere “una cosa carina, divertente e che avrebbe messo a tacere certe chiacchiere su inimicizie e inesistenti rivalità”, diventa un nuovo caso. Maria, infatti, fa sapere ...

Italia-Cina : Conte - "Nessun pericolo per la sicurezza nazionale" : Conte non vede alcun pericolo per la sicurezza nazionale dagli accordi firmati con la Cina, ma solo importanti opportunità economiche. "Sul piano della cooperazione economica - dice il premier - l'obiettivo per l'Italia è quello di riequilibrare la bilancia commerciale e intensificare i flussi di investimento tra i due Paesi. Su questo fronte ci aspettiamo importanti ricadute positive: sviluppo delle nostre infrastrutture ...

Juventus - Repice : 'Differenze fra Allegri e Conte? Nessuna - sono due allenatori vincenti' : Ai microfoni di RMC Sport, il noto giornalista della Rai Francesco Repice si è soffermato su alcuni argomenti di interesse sportivo: fra tutti il ruolo di Federico Bernardeschi nella Juventus e nella Nazionale e le differenze fra due super allenatori come Antonio Conte e Massimiliano Allegri. In merito al giocatore originario di Carrara, protagonista nel match degli ottavi di finale di Champions League fra Juventus e Atletico Madrid, Repice ha ...

Italia-Cina - Conte piena intesa con partner Ue - nessun problema : Sul memorandum Italia-Cina, Conte: "non c'e' da convincere nessuno, l'accordo o si sottoscrive o non si sottoscrive. Abbiamo deciso di sottoscriverlo"

Nessun rischio. Giuseppe Conte rassicura sull'intesa Italia-Cina : "La linea euroatlantica non si discute" : L'accordo sulla nuova via della Seta fra Italia e Cina è solamente commerciale, non c'è alcun rischio per la sicurezza nazionale e non viene in Nessun modo messa in discussione la linea euro-atlantica dell'Italia. Giuseppe Conte va alla Camera a rassicurare a pochi giorni dalla visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia e dalla firma di un corposo memorandum of understanding fra i due Paesi."L'attenzione ...

Il premier Conte : "Nessuna tempesta emotiva giustifica un femminicidio" : Perché non è usuale che un presidente del Consiglio dia un giudizio su due sentenze collegate a casi di cronaca nera. E che casi. Quel femminicidio a Genova, dove la pena è stata dimezzata perché l'...

Il premier Conte : “Nessuna tempesta emotiva giustifica un femminicidio” : «Le sentenze dei giudici si possono discutere. L’importante è il rispetto dei ruoli e la tutela dell’autonomia della magistratura». Parte cauto, il premier Giuseppe Conte. Perché non è usuale che un presidente del Consiglio dia un giudizio su due sentenze collegate a casi di cronaca nera. E che casi. Quel femminicidio a Genova, dove la pena è stata...

Conte : "Nessun sentimento può giustificare un femminicidio" : Il presidente del Consiglio interviene sulle sentenze per femminicidio di Bologna e Genova che hanno dimezzato le pene ai responsabili. Il premier scrive che "nessuna reazione emotiva può giustificare o attenuare la gravità dell'omiciido di una donna". L'Anm: "No a semplificazioni"