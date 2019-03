Conte : «Nessun attacco alle banche - in settimana il Dl crescita» : «D'altra parte la manovra correttiva dobbiamo farla - ha aggiunto - nel senso che le misure urgenti sull'economia sono una manovra correttiva per sostenere l'economia senza mettere in discussione gli ...

Conte : «In settimana il decreto crescita» : Ha parlato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. «Non mi sembra ci siano i presupposti per parlare di attacco alle banche... Conserviamoci tutti lucidi», ha detto lasciando...

Milano. Dall’1 al 7 aprile la settimana dedicata all’arte moderna e Contemporanea : Anche quest’anno il Comune di Milano|Cultura accompagna miart – la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera

Slitta il decreto "sblocca-cantieri" - Conte : "Non lo approveremo questa settimana" : "Basta che si faccia in fretta", sottolinea il ministro dell'Interno. Venerdì il presidente del Consiglio incontrerà costruttori e Regioni

Conte - sblocca cantieri non in settimana : ANSA, - ROMA, 13 MAR - Non si terrà questa settimana il consiglio dei ministri sul decreto sblocca-cantieri. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte sostenendo, di rientro a palazzo Chigi, che il ...

Al via la Settimana dei Musei - premier Conte : “Cultura e giovani binomio perfetto per garantire il futuro dell’Italia” : “Parte la Settimana dei Musei, un’iniziativa del ministro Alberto Bonisoli nell’ambito della campagna #iovadoalmuseo. Cultura e giovani: il binomio perfetto per garantire un futuro adeguato alla nostra società“: lo ha scritto in un tweet il premier Giuseppe Conte. L'articolo Al via la Settimana dei Musei, premier Conte: “Cultura e giovani binomio perfetto per garantire il futuro dell’Italia” sembra essere il primo ...

Autonomia - Salvini lancia un ultimatum a Conte e Di Maio 'Entro la settimana presento il progetto' : 'Ieri sera ho detto a Conte e all'amico Di Maio che entro il fine settimana ho il dossier pronto, e poi ci confronteremo'. Lo ha detto Matteo Salvini rispondendo a una domanda sull'Autonomia di Veneto ...

Crescita - Conte : “Acceleriamo sulle infrastrutture - in settimana legge delega su appalti. Decreto per riavviare cantieri” : “L’Italia deve correre” e il governo sa che “è arrivato il momento di premere sull’acceleratore sul fronte delle infrastrutture“. Così il premier Giuseppe Conte, in un’intervista al Sole 24 Ore in cui sostiene che la struttura di missione Investitalia e la cabina di regia Strategia Italia, di cui ha di recente firmato i decreti attuativi, creano “un’autostrada a tre corsie per la Crescita” con ...

La settimana della politica : tra i sindaci a Montecitorio spunta la bandiera dei quattro mori e Conte cita Rodotà : Montecitorio ha aperto le proprie porte per un incontro coi sindaci d’Italia. Durante la giornata, tra i banchi dei primi cittadini sardi, è spuntata la bandiera dei quattro mori e messaggi di vicinanza ai pastori. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è affidato a Stefano Rodotà nel suo discorso in Aula. Ecco lo speciale. L'articolo La settimana della politica: tra i sindaci a Montecitorio spunta la bandiera dei quattro mori e ...