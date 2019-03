Conte e Salvini insieme tra relax e lavoro

Tra Lega e M5s tensione sulle adozioni. Conte-Salvini - incontro in Toscana : I capigruppo annunciano una proposta di legge per una Commissione parlamentare di inchiesta sul business delle case famiglia e per velocizzare le adozioni. Il premer e Salvini: 'discutiamo ma ...

Salvini e Conte rassicurano : uno scatto allontana la crisi : Dalle grandi opere alle autonomie, le divergenze nella maggioranza restano diverse. L'ultimo fronte di scontro è sulla famiglia, con la Lega in prima linea nella difesa del Congresso di Verona e il M5S che ha bollato la manifestazione come "da sfigati".Attacchi diventati ora sempre più frontali. Con il sottosegretario grillino Vincenzo Spadafora che non risparmia critiche al Carroccio. E in particolare al ministro per la Famiglia, Lorenzo ...

Pomeriggio "parlando di futuro". Salvini e Conte insieme nella campagna toscana : Poche parole, il sole toscano e i volti sorridenti. Matteo Salvini ha incontrato il premier Giuseppe Conte in toscana al termine di un'iniziativa a palazzo Vecchio a Firenze. Lo annuncia, come sua consuetudine, lo stesso vicepremier in un post su facebook in cui scrive: "Pomeriggio di lavoro e relax in toscana, parlando di futuro. Buona domenica Amici!".Il Presidente del Consiglio nello stesso modo e con le stesse dinamiche su facebook scrive: ...

Congresso sulla famiglia 'Alle europee vedremo chi è con noi e chi ci insulta'. Dopo le tensioni - incontro Conte-Salvini : Siamo soddisfatti per la presenza - spiega Coghe - ma ovviamente non ci fermiamo, da qui parte una nuova politica per la famiglia non più in difesa ma in attacco. Bisogna pensare alle nuove ...

Verona - Salvini litiga con Di Maio e Conte <br> Organizzatori : "Europee? Voto a chi è con noi" : Le Europee di maggio entrano nel forum di Verona. Nella giornata di chiusura del Congresso mondiale delle famiglie - che ieri ha visto Salvini scagliarsi dal palco contro Di Maio che ha boicottato l’evento parlando di "toni medievali" - arriva l’avvertimento del vicepresidente della kermesse Jacopo Coghe il quale spiega che anche se le famiglie non hanno colore politico "alle prossime elezioni europee prenderemo atto di chi è ...

Salvini vs Conte e Di Maio : il Premier lo invita a studiare prima di parlare - lui replica : Sul tema delle famiglie gli allegati di governo hanno evidentemente posizioni molto distanti. Si va da Di Maio, che ha dichiarato che a Verona c'è stato un raduno di "fanatici", a Salvini che, invece, a quel raduno ha preso parte affermando anche che sarebbe il M5S a sbagliare piazza. Lo scontro, però, si è spostato anche più "in alto", poiché Salvini aveva richiamato il Premier sui ritardi sulle adozioni, risultata poi, però, questione tutta ...

Strappo Salvini-Conte - premier in soccorso di Di Maio. Matteo : non è più super partes : di Simone Canettieri dal nostro inviato VERONA 'Ormai è così: non è più un premier super partes. Conte è diventato un presidente del Consiglio del M5S'. risponde agli input dei suoi collaboratori. Gli ...

L'ira di Salvini contro Di Maio e Conte : "Non fanno che provocarmi" : Si sono invertite le parti. Se prima erano i grillini a lamentarsi degli attacchi o delle prese di distanza di Salvini, adesso è il leghista che non nasconde la sua rabbia nei confronti dell'alleato e del premier. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, infatti, il leader della Lega non ha digerito il comportamento del vicepremier pentastellato e del capo del governo, rei, a suo dire, di averlo attaccato ogni giorno in merito alla sua ...