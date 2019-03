Conguaglio bolletta luce 2019 | saldo positivo o negativo e prescrizione

termometropolitico

(Di domenica 31 marzo 2019)Può capitare, analizzando le varie voci di pagamento riportate su unaqualunque, di vedersi accreditato un importo più consistente rispetto alle attese per via di un: cos’è? Ilè quanto dovuto dall’utente alla società erogatrice del servizio per ripianare un debito accumulato nel corso del tempo. In sostanza, ilè la differenza tra quanto ha effettivamente consumato l’utente e la stima dei consumi effettuata dalla società che eroga il servizio. Tale discrepanza si va a determinare, nella maggior parte dei casi, in quanto la società erogatrice invia lasenza aver a disposizione la cosiddetta lettura del contatore; per determinarne l’importo la società si basa sulla media dei consumi. Quindi, ...

