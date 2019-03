Congresso famiglie | Maria Gandolfini | “Mio padre? Frustrato Promuove valori maschilisti

Congresso delle famiglie - 5 Stelle smentiti dal contratto di governo : «Noi celebriamo le idee e il futuro, a Verona si rivanga il passato». E ancora: le tesi del Congresso mondiale delle famiglie «non saranno mai azione di governo». Il sottosegretario grillino alle Pari ...

Lo show di Salvini al Congresso delle Famiglie. E la dura replica di Di Maio : A Verona ci sono i "fanatici" che affrontano il tema della famiglia "con l'odio verso il prossimo e la discriminazione": parola di Luigi Di Maio. "Se parlare di mamme e papà vuol dire essere sfigati, io sono orgoglioso di esserlo. Odio? Sì, fuori c'è odio. Di Maio sbaglia piazza": replica di Matteo Salvini. I due vice premier tornano a scontrarsi sul tema della famiglia nel giorno del Congresso di Verona, che da settimane divide i ...

Verona - Congresso famiglie : opinioni : Non è un problema esclusivamente etico o religioso, è un fatto incontestabile con il quale l'economia e la politica devono fare laicamente i conti, pena l'estinzione o la resa ad altre culture., ...

Congresso famiglie 2019 Verona : date - programma e temi. Cos’è : Congresso famiglie 2019 Verona: date, programma e temi. Cos’è date Congresso mondiale famiglia “L’Organizzazione Internazionale per la Famiglia (International Organization for the Family, IOF) è lieta di annunciare che il XIII Congresso Mondiale delle famiglie (WCF) si terrà in Italia, nella città di Verona, dal 29 al 31 marzo”. È quanto si legge sulla home page di WCF. “Il vento del cambiamento: L’Europa e il ...

Congresso famiglie Verona - Conte-Salvini : scontro sulle adozioni : Il Congresso della famiglia di Verona innesca una doppia lite nel governo: la prima tra Salvini e Conte (sul tema delle adozioni), la seconda tra Salvini e Di Maio (sull'evento in sé,...

«La fede? L'ho trovata in Congo. Ma sono contro gli invasati». Eva - la «madrina» del Congresso delle Famiglie : Sul palco, Eva accoglie quelli che chiama i «leader coraggiosi» come Matteo Salvini e Lorenzo Fontana venuti a parlare nella seconda della tre giorni veronese, la più politica. Il ministro dell'...

Il Congresso delle Famiglie ha aperto un nuovo fronte nel governo : Nel giorno del duello a distanza sulla famiglia si apre una nuova 'faglia' nel governo. È la Lega, con Matteo Salvini, a dare la 'scossa' agli alleati del M5s in merito a un tema 'a latere' rispetto a quello della famiglia, ovvero le adozioni di minori. Arrivando al Congresso delle Famiglie di Verona, a chi gli chiede delle critiche del sottosegretario alle Pari opportunità, Vincenzo Spadafora, il vice premier leghista, risponde tranchant: ...

Congresso famiglie : Di Maio - se mangi allo stesso tavolo - la pensi come loro : "Il problema è che li' c'è chi vuole negare i diritti degli altri. Diritti conquistati con battaglie durate anni. Queste libertà non possono essere messe in discussione per ideologia. Uno può essere contrario all'aborto e non praticarlo, ma mettere in discussione la libertà individuale su questo punto è inaccettabile. È questo il tema. A Verona è stato distribuito un finto feto come gadget, ho letto ...

Congresso delle famiglie - Salvini : 'Condivido quello che ha detto il Papa' : 'Non voglio nessuno che non sia un giornalista qua'. Tensione all'arrivo di Matteo Salvini al Congresso delle famiglie a Verona. 'Non si tocca niente a nessuno', assicura il ministro dell'Interno che ...

«La fede? L’ho trovata in Congo. Ma sono contro gli invasati». Eva - la «madrina» del Congresso delle Famiglie : Il nome è quello giusto: Eva. Rinominata dai giornali la «dea della famiglia» e «la madrina del Congresso», preferisce definirsi solo presentatrice. Perché questo fa, Eva Crosetta: presenta la tre giorni del Congresso delle Famiglie che si sta tenendo a Verona. Ex conduttrice di Sky, è da poco passata a Rai2, voluta proprio dal neodirettore Carlo Freccero per condurre il programma di approfondimento religioso «Sulla via di Damasco»: «Carlo mi ...

Congresso delle famiglie di Verona - Luigi Di Maio : “Ddl Pillon così com’è non passerà mai” : In un'intervista a Fanpage.it il leader del Movimento Cinque Stelle ha dichiarato: "A Verona ci sono i fanatici che vogliono tornare al medioevo. l disegno di legge Pillon così com'è va modificato non solo nella forma ma anche nella sostanza".Continua a leggere