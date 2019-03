Congresso famiglie | l’ex bianconero Legrottaglie contro adozioni gay | “Papà e mamma hanno

ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2019) “Nello sport non facciamo più famiglia, nel calcio ogni giocatore è preso dai suoi interessi, è egoista, e mi ci metto in mezzo anch’ìo”. Lo ha affermato Nicola, ex difensore di Juventus e Chievo, invitato oggi aldelledi Verona.calciatore, oggi allenatore, famoso per la sua fede religiosa, ha aggiunto di voler “dare ai giovani l’esempio di come si fa squadra, e la famiglia è come una squadra”, ricordando in particolare l’esempio di sua madre. “Non sto ad attaccare i principi degli altri – ha precisato – ma io oggi sono quello che sono grazie alla famiglia, e la vorrei difendere, come le squadre in cui ho giocato. E’ triste vedere allo stadio bambini che odiano e vogliono distruggere. Stiamo andando verso qualcosa che non porterà bene”.“Non posso essere favorevole a qualcosa in cui non ...

GiuliaGrilloM5S : ?? Congresso delle Famiglie? È una manifestazione fortemente ideologizzata con argomentazioni da ultradestra.… - stanzaselvaggia : E intanto al congresso delle famiglie a Verona... #WCFVerona - HuffPostItalia : Congresso della Famiglie a Verona, il capotreno ai passeggeri: 'Famiglia è dove c'è amore' -