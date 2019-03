Congresso Famiglia | a Verona in corteo contro l’aborto | sfilano gli altri figli di

Giulia De Lellis - la influencer si scaglia contro il Congresso della famiglia : 'Bigotti - che tragedia' : A scagliarsi contro il congresso mondiale della famiglia a Verona ci si è messa pure l'influencer Giulia De Lellis, che a Verona ci vive. l'ex tronista di Uomini e donne e inquilina del Grande ...

Congresso della famiglia - il vescovo di Verona Zenti attacca : "Non abbiamo bisogno di talebani" : Il vescovo di Verona, monsignor Giuseppe Zenti, ha preso le distanze dal Congresso mondiale per la famiglia che si è svolto proprio nella sua diocesi. Intervistato da Repubblica, il vescovo ha deciso di andare fuori città nei giorni in cui si svolgeva l'evento: "Sono in montagna a celebrare una mess

Giulia De Lellis - la influencer si scaglia contro il Congresso della famiglia : "Bigotti - che tragedia" : A scagliarsi contro il congresso mondiale della famiglia a Verona ci si è messa pure l'influencer Giulia De Lellis, che a Verona ci vive. l'ex tronista di Uomini e donne e inquilina del Grande Fratello Vip ha raccontato ai suoi 3 milioni e passa di follower su Instagram il disagio che prova mentre s

Verona - Congresso sulla famiglia 'Alle europee vedremo chi è con noi e chi ci insulta'. Spadafora 'Fa paura la Lega sempre più a destra' : ... da qui parte una nuova politica per la famiglia non più in difesa ma in attacco. Bisogna pensare alle nuove generazioni'. Un altro degli organizzatori, Toni Brandi, mette invece nel mirino il ...

Congresso Verona - spot Ikea : 'Famiglia è chi ti fa sentire a casa'' - : La multinazionale svedese ha lanciato su Twitter un video in cui si descrive il concetto di "famiglia" attraverso oggetti e aspetti della quotidianità. "Non c'è bisogno di un Congresso per capire cos'...

A Verona una marcia per la famiglia chiude il Congresso delle polemiche : L'ultima riguarda le accuse mosse da Di Maio che ha definito i partecipanti all'evento fanatici e con stile medioevale. Dagli organizzatori per il vicepremier un invito a studiare la storia e il ...

Congresso sulla famiglia - Salvini attacca Boldrini per la tarantella in piazza. E spopola l hashtag ioballoconlaura : Non ha resistito Matteo Salvini. Anche ieri, dal Congresso sulla famiglia di Verona , ha indirizzato una stilettata a Laura Boldrini. 'Ho letto che balla, si starà preparando per 'Ballando con le ...

Legrottaglie al Congresso delle famiglie di Verona parla per metafore calcistiche : "Difendere la porta è come difendere la famiglia" : "Nello sport non facciamo più famiglia, nel calcio ogni giocatore è preso dai suoi interessi, è egoista, e mi ci metto in mezzo anche io", queste le parole di Nicola Legrottaglie, ex difensore di Juventus e Chievo, invitato oggi come relatore al Congresso delle famiglie di Verona.L'ex calciatore, oggi allenatore, famoso per la sua fede religiosa, ha anche detto di voler "dare ai giovani l'esempio di come si fa squadra, e la ...

Congresso delle famiglie - capotreno sorprende i passeggeri : “Famiglia è dove c’è amore” : La sorpresa dei passeggeri di un convoglio ferroviario ad alta Velocità diretto a Venezi e in arrivo ala stazione di Verona. Il capotreno dopo aver preso il microfono, ha annunciato dall'altoparlante a tutti i passeggeri: "Siamo in arrivo a Verona, questo weekend più che mai la città degli innamorati. Famiglia è dove c'è amore"Continua a leggere

«Famiglia è chi condivide il portaspazzolino» : lo spot Ikea contro il Congresso di Verona : Domenica 31 marzo si chiude il Congresso delle Famiglie di Verona , l'evento che ha monopolizzato la cronaca e la politica dell'ultima settimana del mese. Anche Ikea, la multinazionale svedese dei mobili 'fai da te', ha voluto prendere parte al dibattito: 'Famiglia è chi condivide il tuo divano, la ...

Giulia De Lellis commenta il Congresso sulla Famiglia : "Che brutto" : La public-figure di Uomini e donne nonché esperta di tendenze, Giulia De Lellis , è tornata a catalizzare l'attenzione mediatica, a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate a margine del tanto ...