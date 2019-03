Congresso delle famiglie | capotreno sorprende i passeggeri | “Famiglia è dove c’è amore”

Il Congresso delle famiglie fa litigare il governo? : O fanno finta, come al solito? Salvini accusa Conte sulle adozioni, Di Maio dice che Salvini non sa le cose, Conte dice che è colpa di Fontana, che dice che è colpa di Conte

Congresso delle famiglie - 5 Stelle smentiti dal contratto di governo : «Noi celebriamo le idee e il futuro, a Verona si rivanga il passato». E ancora: le tesi del Congresso mondiale delle famiglie «non saranno mai azione di governo». Il sottosegretario grillino alle Pari ...

Lo show di Salvini al Congresso delle Famiglie. E la dura replica di Di Maio : A Verona ci sono i "fanatici" che affrontano il tema della famiglia "con l'odio verso il prossimo e la discriminazione": parola di Luigi Di Maio. "Se parlare di mamme e papà vuol dire essere sfigati, io sono orgoglioso di esserlo. Odio? Sì, fuori c'è odio. Di Maio sbaglia piazza": replica di Matteo Salvini. I due vice premier tornano a scontrarsi sul tema della famiglia nel giorno del Congresso di Verona, che da settimane divide i ...

«La fede? L'ho trovata in Congo. Ma sono contro gli invasati». Eva - la «madrina» del Congresso delle Famiglie : Sul palco, Eva accoglie quelli che chiama i «leader coraggiosi» come Matteo Salvini e Lorenzo Fontana venuti a parlare nella seconda della tre giorni veronese, la più politica. Il ministro dell'...

Il Congresso delle Famiglie ha aperto un nuovo fronte nel governo : Nel giorno del duello a distanza sulla famiglia si apre una nuova 'faglia' nel governo. È la Lega, con Matteo Salvini, a dare la 'scossa' agli alleati del M5s in merito a un tema 'a latere' rispetto a quello della famiglia, ovvero le adozioni di minori. Arrivando al Congresso delle Famiglie di Verona, a chi gli chiede delle critiche del sottosegretario alle Pari opportunità, Vincenzo Spadafora, il vice premier leghista, risponde tranchant: ...

Congresso delle famiglie - Salvini : 'Condivido quello che ha detto il Papa' : 'Non voglio nessuno che non sia un giornalista qua'. Tensione all'arrivo di Matteo Salvini al Congresso delle famiglie a Verona. 'Non si tocca niente a nessuno', assicura il ministro dell'Interno che ...

«La fede? L’ho trovata in Congo. Ma sono contro gli invasati». Eva - la «madrina» del Congresso delle Famiglie : Il nome è quello giusto: Eva. Rinominata dai giornali la «dea della famiglia» e «la madrina del Congresso», preferisce definirsi solo presentatrice. Perché questo fa, Eva Crosetta: presenta la tre giorni del Congresso delle Famiglie che si sta tenendo a Verona. Ex conduttrice di Sky, è da poco passata a Rai2, voluta proprio dal neodirettore Carlo Freccero per condurre il programma di approfondimento religioso «Sulla via di Damasco»: «Carlo mi ...

Congresso delle famiglie di Verona - Luigi Di Maio : “Ddl Pillon così com’è non passerà mai” : In un'intervista a Fanpage.it il leader del Movimento Cinque Stelle ha dichiarato: "A Verona ci sono i fanatici che vogliono tornare al medioevo. l disegno di legge Pillon così com'è va modificato non solo nella forma ma anche nella sostanza".Continua a leggere

Giulia De Lellis contro il Congresso delle Famiglie : 'Una cosa brutta - è del medioevo' : Mentre a Verona è in corso il discusso Congresso Mondiale delle Famiglie, un personaggio molto amato ha deciso di schierarsi pubblicamente contro questa manifestazione: stiamo parlando di Giulia De Lellis, l'influencer che vanta quasi 4 milioni di followers su Instagram. È proprio tramite il suo seguitissimo account, infatti, che la giovane ha espresso tutta la sua contrarietà nei confronti dell'evento che sta andando in scena nella sua città in ...

Congresso delle famiglie - Salvini replica a Di Maio : 'Orgoglioso di essere sfigato' : Il Congresso mondiale delle famiglie, giunto alla sua seconda giornata, continua a far parlare di sé. E, in una Verona blindata, arriva anche il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Accolto da applausi e da qualche fischio dei contestatori il leader leghista ha replicato alla "frecciatina" che Luigi Di Maio gli aveva lanciato qualche giorno fa: "Se parlare di famiglia è da sfigati, io sono orgoglioso di esserlo" Non vogliamo togliere ...

Verona - il corteo di 'Non una di meno' contro il Congresso delle famiglie : A Verona per manifestare contro il Congresso mondiale delle famiglie, in difesa dei diritti delle donne e della comunità LGBTQI. Migliaia di persone al corteo organizzato da 'Non una di meno', la ...

Congresso delle famiglie - la contromanifestazione a Verona. "Siamo 100mila" : Una marea umana colora Verona . Alle ore 14,30 sono già migliaia alla contromanifestazione al Congresso delle Famiglia , lanciato da Non una di meno . "Siamo 100mila", dicono gli organizzatori. Gli ...

Congresso delle famiglie - la contromanifestazione a Verona : Una marea umana colora Verona . Alle ore 14,30 sono già migliaia alla contromanifestazione al Congresso delle Famiglia , lanciato da Non una di meno . "Siamo 100mila", dicono gli organizzatori. Gli ...

Congresso delle famiglie a Verona - Salvini : “La legge sull’aborto non è in discussione” : Piazza spaccata a metà come una mela, a Verona, per l’arrivo a piedi, in una ressa di simpatizzanti e cronisti, di Matteo Salvini alla Gran Guardia, per partecipare al Congresso mondiale delle famiglie. Il vicepremier è stato accolto da una parte che inneggiava il suo nome, “Matteo, Matteo, Matteo...”, esortandolo ad andare avanti. Un altro pezzo ...