Congresso della Famiglia | lite tra gialloverdi sul Tg1 Lega ' Troppo partigiano' Il M5S

Congresso della Famiglia - la Lega contro il Tg1 : “Narrazione ai limiti della fantasia”. M5s : “Siete abituati al pensiero unico” : I temi su cui M5s e Lega si sfidano a duello non mancano in questi giorni. Ora si aggiunge il tema del Tg1 e del suo direttore Giuseppe Carboni che finisce nel mirino del Carroccio. E’ il segretario della commissione di vigilanza Massimiliano Capitanio a criticare in particolare la copertura del Congresso delle famiglie di Verona fatta dal telegiornale principale della Rai. Non è certo la prima volta che i leghisti vanno all’assalto ...

Congresso della Famiglia - la Lega contro il Tg1 : “Narrazione ai limiti della fantasia”. M5s : “Non c’è solo quella del Tg2” : I temi su cui M5s e Lega si sfidano a duello non mancano in questi giorni. Ora si aggiunge il tema del Tg1 e del suo direttore Giuseppe Carboni che finisce nel mirino del Carroccio. E’ il segretario della commissione di vigilanza Massimiliano Capitanio a criticare in particolare la copertura del Congresso delle famiglie di Verona fatta dal telegiornale principale della Rai. Non è certo la prima volta che i leghisti vanno all’assalto ...

Gli errori del Congresso di Verona all'epoca della morte degli argomenti : Verona. Oltre diecimila persone, cinquantamila secondo gli organizzatori, hanno sfilato per le vie di Verona al termine del World family congress, il Congresso mondiale sulla famiglia che tanto ha fatto parlare e poco ha parlato in questi giorni. Erano trentamila alla manifestazione femminista del g

Giulia De Lellis - la influencer si scaglia contro il Congresso della famiglia : 'Bigotti - che tragedia' : A scagliarsi contro il congresso mondiale della famiglia a Verona ci si è messa pure l'influencer Giulia De Lellis, che a Verona ci vive. l'ex tronista di Uomini e donne e inquilina del Grande ...

Congresso della famiglia - il vescovo di Verona Zenti attacca : "Non abbiamo bisogno di talebani" : Il vescovo di Verona, monsignor Giuseppe Zenti, ha preso le distanze dal Congresso mondiale per la famiglia che si è svolto proprio nella sua diocesi. Intervistato da Repubblica, il vescovo ha deciso di andare fuori città nei giorni in cui si svolgeva l'evento: "Sono in montagna a celebrare una mess

Giulia De Lellis - la influencer si scaglia contro il Congresso della famiglia : "Bigotti - che tragedia" : A scagliarsi contro il congresso mondiale della famiglia a Verona ci si è messa pure l'influencer Giulia De Lellis, che a Verona ci vive. l'ex tronista di Uomini e donne e inquilina del Grande Fratello Vip ha raccontato ai suoi 3 milioni e passa di follower su Instagram il disagio che prova mentre s

Verona - si chiude il Congresso della famiglia. Gli organizzatori 'Alle europee vedremo chi è con noi e chi ci insulta. Di Maio studi' : ... da qui parte una nuova politica per la famiglia non più in difesa ma in attacco. Bisogna pensare alle nuove generazioni'. Un altro degli organizzatori, Toni Brandi, mette invece nel mirino il ...

Castellammare - flash mob contro il Congresso della famiglia : Palloncini colorati per affermare i diritti di tutte le famiglie, l'arcobaleno nel cielo di Castellammare contro il congresso della famiglia che si tiene in queste ore a Verona. Al flash mob ...

Verona - marcia di femministe e compagni contro il Congresso della famiglia : il delirio è servito : Follia in marcia a Verona. Quale follia? Presto detto: scendere in piazza per tappare la bocca agli altri, al Congresso mondiale della famiglia. Un Congresso le cui idee possono essere avversate, le cui proposte possono essere controverse. Ma scendere in piazza per "manifestare" contro il Congresso

Congresso mondiale delle Famiglie - la diretta della sessione plenaria : arriva Matteo Salvini : “Condivido quello che ha detto il Papa. Io bado alla sostanza non alla forma”. Lo afferma il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, arrivando al Congresso mondiale delle Famiglie, ai cronisti che gli chiedevano di commentare i temi proposti dal Wcf e la forma di come è stato realizzato l’evento, richiamando le dichiarazioni del Pontefice, che condivide la sostanza ma non la forma. L'articolo Congresso mondiale delle Famiglie, la ...

Verona - migliaia di persone in piazza contro le idee del Congresso della Famiglia : ...

Congresso della famiglia a Verona/ Atteso Salvini - spunta un corteo transfemminista : Congresso della famiglia, seconda giornata dell'evento di Verona: nelle prossime ore arriverà il ministro Salvini, Pd sul piede di guerra.

Congresso delle famiglie - femministe in piazza : foto della Boldrini col simbolo del Medioevo : Congresso delle famiglie sotto assedio. Oggi a Verona arriva la contro manifestazione promossa dai sindacati cui non poteva mancare Laura Boldrini . L'ex presidente del Senato, appena giunta a Verona, ...

Congresso della Famiglie a Verona - il capotreno ai passeggeri : "Famiglia è dove c'è amore" : "Questo week end più che mai Verona è la città dell'amore, buona permanenza dal vostro capotreno, che ricorda: famiglia è dove c'è amore", è stato questo l'annuncio che oggi è risuonato nel treno Italo 8973 diretto a Venezia Santa Lucia.A pronunciare le parole è stato il capotreno, una volta che il convoglio si è fermato nella stazione di Verona Porta Nuova, nella città dove ...