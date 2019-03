Confindustria | Boccia | O da Governo c' è responsabilità o meglio elezioni

Vincenzo Boccia - Confindustria - al Governo : 'Datevi una mossa - reagire al rallentamento economico' : Sulla questione italiana, credo che dobbiamo tornare ai fondamentali dell'economia del Paese, recuperare fiducia. Dobbiamo da un lato evitare la stagione degli alibi e delle colpe, e dall'altro ...

Vincenzo Boccia (Confindustria) al Governo : "Datevi una mossa - reagire al rallentamento economico" : Si sono sentiti dare dei gufi, ma alla fine anche il ministro dell'Economia ha dovuto riconoscere che i segnali di "crescita zero" ci sono tutti. Vincenzo Boccia, leader degli industriali, chiede al Governo di "darsi una mossa", perché l'attuale stallo è insostenibile. "Non si può galleggiare" dice il presidente di Confindustria in un'intervista a Mezz'ora in più su Raitre.Quando il Centro studi di Confindustria ha ...

Cosa dice al governo Boccia di Confindustria : Roma, 31 mar., askanews, - 'Il punto non è dibattere sui decimali' del Pil 'ma come reagire come Paese. Dobbiamo reagire noi, recuperare fiducia e lavorare sui fondamentali. Bisogna evitare la ...

Reddito di cittadinanza - Boccia (Confindustria) : “Non c’è nulla da essere ottimisti - evitare anomalie” : “Ottimista riguardo al Reddito di cittadinanza? Non c’è niente da essere ottimisti, ridurrà i divari del Paese, bisognerà evitare anomalie. Se ci saranno si dovranno fare dei correttivi”. Lo ha detto Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria alla vigilia del via libera alle richieste per il Reddito di cittadinanza. “Sul Reddito di cittadinanza le considerazioni le abbiamo fatte, condividiamo il concetto, ci sono ...

Boccia - Confindustria : d'accordo con Siri su codice appalti e ANAC : Il numero uno degli industriali, inoltre, ha aggiunto che attualmente la normativa è "particolarmente punitiva " nei confronti delle imprese e dell'economia .

Boccia - Confindustria - : 'Serve un piano shock - apriamo cantieri per ripartire' : - Un "piano shock" per far ripartire l'economia. Lo chiede il presidente della Confindustria, Vincenzo Boccia, in un'intervista a Repubblica nella quale propone di aprire subito i cantieri delle ...

Boccia - Confindustria : Italia lavori per rovesciare paradigmi europei : Ricordando il momento di difficoltà che oggi vive l'economia Italiana , il numero uno degli industriali ha successivamente sottolineato la necessità di coniugare "sviluppo, solidarietà e centralità ...

Tav - Boccia - Confindustria - : 'Vale 50mila posti di lavoro : al governo basti questo' : a noi come analisi costo-opportunità questo basta in una fase delicata dell'economia in cui va messo al centro l'occupazione, il lavoro. È una grande occasione per dare lavoro a 50mila persone. Io l'...

Tav - Boccia - Confindustria - : 'Vale 50mila posti di lavoro : al governo basti questo' : a noi come analisi costo-opportunità questo basta in una fase delicata dell'economia in cui va messo al centro l'occupazione, il lavoro. È una grande occasione per dare lavoro a 50mila persone. Io l'...

Tav - Boccia - Confindustria - : 'Vale 50mila posti di lavoro : al governo basti questo' : a noi come analisi costo-opportunità questo basta in una fase delicata dell'economia in cui va messo al centro l'occupazione, il lavoro. È una grande occasione per dare lavoro a 50mila persone. Io l'...

Confindustria - Boccia all'attacco : "Il governo trovi soluzioni. Ora gli alibi sono finiti" : 'Noi chiediamo soprattutto soluzioni. Dopo sette mesi di governo non ci sono più alibi, sono loro che devono mettere in campo gli interventi giusti per la crescita. Basta con il dare ora la colpa all'...

Confindustria - Boccia : 'A febbraio un bilaterale con la Francia per migliorare rapporti' : Il mondo delle imprese capisce che deve reagire per diventare più competitivo; per questo il 28 febbraio e il primo marzo sarà a Parigi per un bilaterale con la Confindustria francese'. Lo ha annunciato ...

TgLa7 - Mentana polemizza con Confindustria. Boccia gli risponde in diretta su WhatsApp : WhatsApp irrompe anche nel telegiornale. Succede lunedì sera su La7, con Enrico Mentana e il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia protagonisti di un botta e risposta in diretta favorito dalla app per eccellenza.Si parla di reddito di cittadinanza e nel servizio del tg, oltre alle parole del vicepremier Di Maio, vengono riportate le osservazioni di Confindustria che sottolinea come l’importo per ciascuna persona rischi di essere ...