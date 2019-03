Condò | ' Alla fine ha avuto ragione Allegri | perché ora Kean serve parecchio alla Juve'

Stupro alla stazione di San Giorgio - Napoli - - scarcerato il secondo uomo. La vittima : 'Sono delusa e amareggiata' : Nella giornata del 6 marzo sono stati arrestati i tre ragazzi tra i 18 e i 20 anni, accusati di aver stuprato una ragazza nell'ascensore della circumvesuviana di San Giorgio a Cremano . La vittima, di ...

LIVE Monza-Aydin - Finale Challenge Cup volley femminile 2019 in DIRETTA : brianzole inguardabili nel secondo parziale ma sempre a un set dalla coppa : 1-1 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Saugella Monza-Aydin BBSK, Finale di ritorno della Challenge Cup 2019 di volley femminile. Alla Candy Arena di Monza andrà in scena l’atto conclusivo della terza competizione continentale per importanza: le monzesi forti della vittoria 3-0 dell’andata provano a conquistare il loro primo alloro europeo e contemporaneamente a riportare in Italia un trofeo vinto tante volte dalle squadre di casa ...

Maradona junior e Nunzia dalla d’Urso : “Aspettiamo il secondo figlio” : Diego Armando Maradona junior a Live-Non è la d’Urso: la moglie è incinta di nuovo Si allarga la famiglia Maradona. Diego Armando junior, il figlio de El Pibe D’Oro, sta per diventare di nuovo papà. Il calciatore sarà ospite questa sera di Live-Non è la d’Urso con la moglie Nunzia: nel salotto di Barbarella annunceranno […] L'articolo Maradona junior e Nunzia dalla d’Urso: “Aspettiamo il secondo figlio” ...

PS5 o Xbox Scarlett? Secondo un sondaggio i giocatori sono più interessati alla next-gen di Sony : Secondo gli analisti, la prossima generazione di console non è così lontana. Microsoft e Sony dovrebbero annunciare PS5 e la prossima Xbox all'E3 2020, che si terrà la prossima estate. Prima di questi annunci ufficiali, però, i giocatori vengono interrogati per capire le loro preferenze per la next-gen.Come riporta Gamerant, Harris Interactive, una società di ricerche di mercato del Regno Unito, ha intervistato alcuni giocatori per vedere cosa ...

Filippine si ritirano dalla Corte penale internazionale dell’Aia : sono il secondo paese al mondo dopo il Burundi : Le Filippine si sono ritirate ufficialmente dalla Corte penale internazionale (ICC), diventando il secondo paese al mondo dopo il Burundi (2017) a lasciare il tribunale dell’Aia. La mossa, preannunciata un anno fa dal presidente Rodrigo Duterte, è diventata effettiva domenica allo scadere del termine tecnico di 12 mesi. La Corte Suprema delle Filippine ha deciso di non contestare la decisione, nonostante l’appello degli avvocati per la difesa ...

Suicida il sopravvissuto alla strage di Parkland : secondo in una settimana : Si è tolto la vita uno degli studenti sopravvissuti alla strage nella scuola superiore di Parkland , in Florida, nella quale morirono 17 persone, tra alunni e insegnanti. La strage era stata compiuta ...

Antipasto o secondo - dalla Spagna la tortilla di patate : La tortilla de patatas è, per eccellenza, il piatto tipico della Spagna. Non conosce regionalismi, è difatti consumato in tutte le zone della Spagna e si presta sia come secondo se tagliata a spicchi, sia come Antipasto o tapa se tagliata a cubetti e accompagnata magari da una buona birra fredda. Le versioni classiche sono due: quella senza cipolla e la tortilla con cebolla; ma si trovano anche tortillas con aggiunta di funghi, spinaci o ...

Il Football Club Frascati s’allarga ancora : ecco il secondo polo sportivo a Morena : Roma – In casa Football Club Frascati c’è una novità dietro l’altra. Avviata con forza dall’inizio di questa stagione una vera e propria rivoluzione tecnica (premiata anche dalle numerose iscrizioni raccolte), ora il sodalizio dei presidenti Stefano Lopapa e Claudio Laureti si sta dedicando all’impiantistica. Solo dieci giorni fa, la società frascatana aveva potuto riportare le sue squadre sul nuovissimo manto dell’Otto Settembre, che ...

Brexit - May alla nazione : «Non usciremo il 29 marzo. No a un secondo referendum» : Theresa May è tornata ad accusare il Parlamento di non aver saputo attuare la Brexit e lo ha sollecitato a decidere se approvare l’accordo di divorzio da lei raggiunto, se andare a un no deal o se non attuare la Brexit, cosa che «minerebbe la fiducia» del popolo nella politica. La premier ha ribadito di non volere nessun rinvio «oltre il 30 giugno». Data limite, questa, specificata anche nella lettera a Tusk, per l’uscita ...

Brexit - May parla alla nazione : «Non usciremo il 29 marzo. Non voglio un secondo referendum» : In una lettera a Tusk, la premier britannica chiede ufficialmente un rinvio dell’uscita del Regno Unito dal 31 marzo al 30 giugno. Ma il presidente della Commissione europea chiarisce che il divorzio dovrà avvenire prima del 23 maggio, altrimenti ci saranno difficoltà istituzionali e incertezza legale...

Il diritto alla felicità - secondo Roberto Tiberi : Il volume sarà presentato a Jesi, il 30 marzo alle 17:30, presso il Palazzo della Signoria Jesi è una bella

Dalla bozza del decreto “sblocca cantieri” salta il condono : Non c’è nessuna traccia del condono su cui l’altra notte hanno litigato Lega e 5 Stelle, e resta la soglia del 30% sulle opere da dare in subappalto, la cui cancellazione o modifica aveva messo in grande allarme sindacati, spuntano norme sulla semplificazione degli interventi nelle zone sismiche ed una nuova autorità per il controllo delle dighe, m...

