Concorso Carabinieri 2019 : 3700 posti per diplomati e civili. Ecco il bando : Concorso Carabinieri 2019: 3700 posti per diplomati e civili. Ecco il bando Appena pubblicato il bando di Concorso per il reclutamento di 3.700 allievi Carabinieri in ferma quadriennale. Per inviare la propria candidatura c’è tempo fino al 24 aprile 2019. Concorso Carabinieri 2019: posti e requisiti I 3.700 posti, si legge sul sito dei Carabinieri, sezione “Archivio Concorsi”, saranno così ripartiti: 2.529 posti da allievi ...

