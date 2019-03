Con la riapertura della zona franca nuove imprese rilanceranno economia

ilroma

(Di domenica 31 marzo 2019) ... come lapotranno andare a insediarsi in questi territorio, aiutando a far ripartire l'di un'area che ha subito grandissimi danni". Lo ha detto ...

Confindustria : In uno scenario di crescita zero, il fattore tempo è cruciale. Sono mesi che chiediamo la riapertura di tutti i can… - GiovanniToti : “Piedi nella neve, cuore in Piazzetta”. Ci vediamo il 6 aprile per la riapertura della strada di #Portofino con… - gloriadonati17 : RT @enzoben43: Il primo passo di Zingaretti è stato quello di riassorbire gran parte di ciò che si muove a sx del PD,il secondo sarà la ria… -