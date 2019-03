Come Matrix nel 1999 ci ha cambiato il modo di vedere il cinema e un po' anche la vita

gqitalia

(Di domenica 31 marzo 2019) A fine Anni Novanta - anzi, a fine millennio scorso -ha segnato una vera rivoluzione e l'ha segnata non solo nel (di fare)Certi filosofeggiamenti tra il cyberpunk e i grandi pensatori classici non erano argomenti per tutti, ma lo sono diventati. Per un po’. Cambiare prospettiva proprio rispetto a quella con cui guardiamo quotidianamente il mondo, non era nel menu delle conversazioni da bar. E oggi se viviamo nella 'matrice' continuano a chiederselo - nb. nella 'matrice' non nei sogniCalderon de La Barca ipotizzava nel '600 -,scienziati, tecnocrati, imprenditori high-tech.Aiutati dalla tecnologia in corsa e dalle paure da millennium bug, ci sentivamo un po’noi ‘Alice che entrava dentro lo specchio’ assieme a Neo e certe domande - su energia ed ecologia, sui possibili effetti ...

