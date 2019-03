Codice appalti | Tria | applicando Direttiva europea | lavori partirebbero

«Codice appalti - ci hanno preso in giro» Dai Costruttori duro attacco al Governo : Di quanto richiesto dal mondo produttivo non vi è praticamente nulla. Manca un elenco delle opere da sbloccare e, più in generale, non è stata accolta la maggior parte delle richieste che come Ance ...

Codice appalti - Zaia : “Va cambiato”. Ma Chiamparino : “Finanziamenti e progetti lenti - norme non sono problema” : Mentre la Lega ha dato l’assalto al Codice degli appalti, già bollato come “boiata pazzesca” dal sottosegretario Massimo Garavaglia e bocciato pure dal collega Armando Siri secondo cui “per combattere la corruzione serve il buonsenso“, a Palazzo Chigi il presidente Giuseppe Conte ha incontrato Regioni e Comuni, oltre ai sindacati e alle associazioni dei costruttori (Ance) e degli industriali sul tema dello sblocca ...

Codice appalti - rischio di aumenti in bolletta : ARERA scende in campo contro l'applicazione dell'articolo 117 del nuovo Codice dei contratti pubblici, d. Lgs 18 aprile 2016 n. 50,, che prevede l'obbligo di esternalizzare i servizi anche per i ...

Codice appalti - Garavaglia : “Una boiata pazzesca”. Salvini : “Corruzione? Non servono norme rigide per combatterla” : “Finalmente tutti hanno capito la boiata pazzesca che è stato il Codice degli appalti quindi adesso ci si mette mano seriamente”. Così Massimo Garavaglia, sottosegretario leghista al ministero dell’Economia archivia il Codice messo in piedi per contrastare la corruzione nelle piccole e grandi opere infrastrutturali e che il governo, (assieme al varo del decreto ‘Sblocca Cantieri’) si appresta a riformare. Garavaglia ...

«Decreto sblocca-cantieri entro il 20» : tempi lunghi per il Codice appalti : Un decreto legge con 10 norme sblocca cantieri - un anticipo sul nuovo codice degli appalti che viaggia con estrema lentezza di Parlamento - da varare in consiglio dei Ministri entro il 20 marzo: «...

Governo - Salvini rilancia : “Ora Conte porti in cdm lo Sblocca-cantieri e la revisione del Codice degli appalti” : Il dossier Tav per ora è congelato. Sabato, nel giorno del suo 46° compleanno, aveva salutato con soddisfazione l’accordo raggiunto con gli alleati del M5s, suggellato dallo scambio di lettere tra il premier Conte e Telt, ma la verità è che ha dovuto ingoiarlo a forza: i bandi tecnicamente sono partiti, ma resteranno sospesi per mesi. Così ora Matteo Salvini rilancia e chiede pubblicamente che sul tavolo del consiglio dei ministri arrivino ...

Boccia - Confindustria : d'accordo con Siri su Codice appalti e ANAC : Il numero uno degli industriali, inoltre, ha aggiunto che attualmente la normativa è "particolarmente punitiva " nei confronti delle imprese e dell'economia .

Appalti - Siri : “Codice va cancellato e riscritto. Anac? Per contrastare corruzione serve buonsenso” : Questa sera in consiglio dei Ministri dovrebbe approdare la riforma del codice degli Appalti. Nato per contrastare la corruzione nelle piccole e grandi opere, oggi viene additato dal governo giallo-verde come freno all’avio dei cantieri. Per il sottosegretario al ministero dei Trasporti ed Infrastrutture, il leghista Armando Siri: “questo codice va cancellato e totalmente riscritto”. “Per cuore la malattia della ...

Tav - si lavora a intesa ma solo per rinviare Dl sul Codice appalti : Ormai non ci sono dubbi: l’obiettivo principale del Governo è posticipare il rebus Tav a dopo le europee del 26 maggio. Lo conferma la mozione della maggioranza approvata ieri alla Camera da M5s e Lega con 261 sì contro 136 no in cui si impegna il governo a «ridiscutere integralmente il progetto»...

Toninelli : Codice appalti il più grande cantiere da sbloccare : Milano, 2 feb., askanews, - 'Il più grande cantiere che oggi dobbiamo sbloccare è il codice degli appalti perchè i geni della politica che ci hanno preceduto lo hanno scritto talmente male, contorto e ...

