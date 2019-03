Clima | almeno 8mila in marcia per le strade di Bruxelles

meteoweb.eu

(Di domenica 31 marzo 2019) Diverse migliaia di persone,secondo la polizia, hannoto oggi per ilper ledifino ad arrivare nella zona delle istituzioni Ue. Si tratta della teradomenicale per ilnella capitale belga dalla fine del 2018: la prima, a inizio dicembre a qualche giorno dalla COP24 in Polonia, aveva raccolto 65mila persone; la seconda invece a fine gennaio aveva mobilitato circa 70mila personeQueste marce si aggiungono alla mobilitazione dei giovani belgi che hanno deciso di sfilare ogni giovedì fino alle elezioni di fine maggio, quando in Belgio si voterà contemporaneamente per le europee e per le legislative nazionali.Sempre oggi una manifestazione analoga a quella disi è svolta a Liegi, dove secondo l’agenzia di stampa Belga a reclamare una politica migliore contro il cambiamentotico c’erano 7mila persone. La ...

GassmanGassmann : Certo che l’impressione è quella di un paese che ,tranne alcuni rari esempi,è rappresentata da personaggi dello spe… - wdyminho : Tutto bene grazie ? hai fatto bene, oggi poi (almeno da me) è una giornata stupenda! È proprio primavera ?? — Anche… - QsvsA : @MrMat88 Potresti anche evitare di attaccarlo, almeno finché la stagione è in corso... Non bisogna difenderlo per f… -