CINEMA ITALIA ISRAELE VI - Dal 4 al 18 aprile

David di Donatello 2019 : come sta il CINEMA italiano? : come sta il cinema italiano? All’indomani della cerimonia del David e a stagione quasi finita (anche se l’industria promette finalmente una stagione lunga tutti e dodici i mesi, come accade in molti altri Paesi) si può fare un primo bilancio. Nell’anno in cui gli Oscar non hanno decretato uno stravincitore – il film più premiato in America è stato Bohemian Rhapsody con quattro statuette – l’Italia ha seguito un percorso opposto, celebrando ...

Terence Hill compie 80 anni. E’ l’attore con più presenze nei film che hanno fatto più spettatori nella storia del CINEMA italiano : Cosa sarebbe il cinema (italiano) senza Terence Hill (e Bud Spencer)? Il regalo migliore nel giorno in cui Mario Girotti compie 80 anni è dirgli che è detentore di un record spettacolare che sicuramente non sa: è l’attore vivente con più presenze, ben 8 (tra cui il quarto posto assoluto con E continuavano a chiamarlo Trinità, 1971), tra i 50 film che hanno registrato più spettatori nella storia del cinema italiano. Per dire: Zalone e Benigni ...

Tantissimi auguri ad un grande del CINEMA italiano - Terence Hill compie 80 anni : Oggi compie gli anni un grandissimo del cinema italiano e non solo italiano, l'attore veneziano Terence Hill. L'attore è nato il 29 marzo 1939 a Venezia, e quindi oggi compie 80 anni tondi. Terence Hill è il nome d'arte di Mario Girotti. L'attore è italiano, ma ha trascorso la sua infanzia in Germania, in Sassonia per la precisione, avendo padre italiano e madre tedesca, di Dresda, ed è il secondo di tre figli. L'infanzia in Germania ed il ...

David 2019 - il CINEMA italiano riparte dalle storie più nere. Trionfano Garrone e il suo “Dogman” : I David 2019 hanno la potenza epica e la carica disperata di Dogman, la parabola sul male di Matteo Garrone che, ieri sera, ha fatto incetta di statuette (9 in tutto) un trionfo atteso e super-meritato, per il regista che, in queste settimane, dirige il nuovo film Pinocchio . La serie delle vittorie si è aperta con Edoardo Pesce,...

David di Donatello 2019 - stasera su Rai 1 il premio del CINEMA italiano - testa a testa tra Garrone e Guadagnino : stasera in diretta su Rai 1 dalle 21.25, presentata da Carlo Conti, ci saranno i David di Donatello 2019, il premio più prestigioso del nostro cinema, assegnato dall’Accademia del cinema italiano. La 64esima edizione della manifestazione si preannuncia importante, per il respiro nazionale e internazionale. In coincidenza con il tour promozionale del suo nuovo film Dumbo, da domani nei cinema, Tim Burton sarà sul palco per ritirare il David alla ...

CINEMA - Colle : tutelare talento italiano : 12.40 Ricevendo al Quirinale i candidati al David di Donatello, il presidente Mattarella ha ricordato la grande storia del Cinema italiano,sottolineando: "Non esiste un Cinema di serie A e di serie B. I generi dialogano, si influenzano e consentono il confronto col pubblico". "Il Cinema,le sale, sono elementi vivi delle nostre città":bisogna "dare ossigeno alle produzioni nazionali,valorizzare il talento italiano, costruire legami sempre più ...

CINEMA : Bisio - nostro inno anticattivista sull'Italia : Il filtro social sembra essere diventato quello della politica. E noi mazzoliamo un po' tutti, destra, sinistra, vecchia politica, opposizione". Con il film "abbiamo cercato di cavalcare l'attualità, ...

LA GUARITRICE - In anteprima italiana al 29° Festival del CINEMA Africano - d'Asia e America Latina : ... dal punto di vista del dominio, dell'influenza e dell'autorità di un individuo sul mondo. La costruzione della storia è supportata da ricordi personali del regista, che proviene da Oued-Zem, una ...

Riccardo Scamarcio spietato yuppie della mala italiana su Netflix e al CINEMA : Lo spietato nelle sale l8, 9 e 10 aprile, poi disponibile su Netflix dal 19 è un viaggio lungo un quarto di secolo nell’universo della mala italiana raccontato attraverso la storia di Santo Russo, un gangster dalla mentalità yuppie, che si muove nella realtà caleidoscopica e vertiginosa della Milano da bere negli anni d’oro della moda, dei soldi facili, dell’arte d’avanguardia e della disco music. Diretto da Renato De Maria, e scritto dallo ...

LA TERRA DELLA SPERANZA - Gioventù e malavita nel nuovo CINEMA italiano : In " Nato a Casal di Principe ", Bruno Oliviero ripercorre un fatto di cronaca di 30 anni fa in cui un ventenne, trasferitosi a Roma per fare l'attore, torna nella propria TERRA quando suo fratello ...

Festival della Commedia a Montecarlo : il CINEMA italiano premiato in Francia : Ezio Greggio ha presentato la sedicesima edizione del Festival della Commedia. La replica si è svolta ieri sera in seconda serata su Canale 5. Gli attori italiani del 2019 premiati a ...

CINEMA al Maxxi : "Sogni - sesso e cuori infranti" - il docufilm di Giagni racconta la donna italiana negli anni Cinquanta : Sogni, sesso e cuori infranti è un titolo che potrebbe evocare la tradizione del poema cavalleresco. Ma per delineare il ruolo della donna italiana negli anni Cinquanta, il regista Gianfranco Giagni ha invece sapientemente costruito un documentario in forma di commedia sentimentale dai risvolti amari, attingendo all'enorme materiale offerto dalle lettere inviate alle varie riviste femminili; a selezionarlo e comporlo in racconto hanno ...

Festival della Commedia a Montecarlo : il CINEMA italiano premiato in Francia : Ezio Greggio ha presentato la sedicesima edizione del Festival della Commedia. La replica si è svolta ieri sera in seconda serata su Canale 5. Gli attori italiani del 2019 premiati a ...

Moviement - cos'è e come funziona il progetto di rilancio del CINEMA in Italia : Ha un nome dalla sonorità anglofona, che contiene la parola “movie” (film, ndt) e il suffisso “– ment” (“-mento”, uguale in Italiano) e che suggerisce il concetto su cui si basa: si chiama Moviement ed è, appunto, un progetto che mira a rivoluzionare il cinema in Italia. Presentato alla stampa, verrà poi lanciato ufficialmente durante la cerimonia dei David di Donatello, previsti per il prossimo 27 marzo. L’idea di partenza di Moviement – e che ...