Chiellini | ' Mancano 4 vittorie a qualcosa di straordinario | Kean attaccante di razza'

(Di domenica 31 marzo 2019) Archiviata la pausa nazionali, la Juventus ieri sera all'Allianz Stadium ha sfidato l'Empoli, vincendo di misura grazie al gol di Moise. Del match casalingo e di altri argomenti, ha parlato Giorgionell'intervista rilasciata a Juventus TV.Il match contro l'Empoli L'intervista del difensore parte dal raccontare che ricominciare le gare dopo la pausa nazionali non è facile, infatti i bianconeri contro i toscani sono stati protagonisti di un avvio lento. Gli ospiti, dotati di grandi qualità tecniche, secondo, hanno messo in difficoltà i padroni di casa per ben 60 minuti, durante i quali però il gruppo pur soffrendo non ha corso grandi rischi. Nel secondo tempo, grazie all'ingresso di forze fresche, la partita è cambiata e così sono stati conquistati quei tre punti che avvicinano la Vecchia Signora a un traguardo leggendario, almeno secondo, che ha così ...

