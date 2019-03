Chiara Ferragni alla scoperta di Roma Con Dior

vanityfair

(Di domenica 31 marzo 2019) È lanascosta, fuori dai classici circuiti turistici e intrisa di un’affascinante storicità quella che Maria Grazia Chiuri, Direttore Creativo di, ha voluto svelare adurante il weekend capitolino trascorso insieme. «Non lada cartolina» precisa Chiuri nel video in esclusiva per vanityfair.it che racconta il dietro le quinte della giornata tuttana dell’influencer, ma quella più autentica, vera, genuina. Quella in cui lo stesso Direttore della maison è nata e cresciuta. «Se nasci qui devi per forza fare i conti con la storia», racconta ancora Chiuri mentre cammina contra i vicoli della sua città sottolineando a gran voce il valore inestimabile di questo patrimonio nostrano.Giunta nella capitale in occasione dell’evento ideato dal Teatro dell’Opera diper celebrare il musicista-compositore Philip Glass,ha potuto assistere ...

