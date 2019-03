Chi si nasconde dietro Facebook e Google ?

Juve - la Curva contro Angelli : 'Non ci pieghiamo a Chi predica coerenza e poi nasconde i 36 scudetti...' : Senza citare il presidente Andrea Agnelli , i Drughi , poco fa, sulla propria pagina Facebook, hanno lanciato un nuovo messaggio, dal titolo 'Non ci piegheranno mai' : 'Sembra di vivere in un mondo ...

E se nel più profondo dell'anima si nasconde il desiderio di diventare una macChina? : ... sono molto di più di quello che sembravano, sono e diventano di più a enorme velocità: plasmano, creano "le aziende e la società, le relazioni umane e la politica" occupandosi "di ogni persona". ...

Mario Tozzi contro Ferrara e Maglie : 'Chi insulta e odia Greta lo fa per nascondere i sensi di colpa' : Mario Tozzi, perché in tv si fanno tanti programmi con approfondimenti sulla cronaca e la politica, mentre quando si parla di ambiente ci si limita alle emergenze? 'Forse perché per il telespettatore ...

ATP Indian Wells – Ritiro Nadal - Rafa non nasconde la preoccupazione : “ho sentito un forte dolore al ginocChio” : Il commento di Rafa Nadal dopo il Ritiro dal torneo ATP di Indian Wells e l’annuncio del forfait dal torneo di Miami Gli appassionati del tennis attendevano con ansia di assistere alla semifinale del torneo ATP di Indian Wells tra Nadal e Federer, ma a poche ore dal match il tennista maiorchino è stato costretto ad annunciare il suo Ritiro a causa di un infortunio al ginocchio destro che non gli avrebbe permesso di competere al ...

Napoli - catturato il super latitante Marco Di Lauro : si nascondeva in un appartamento a Chiaiano : È finita la latitanza del superboss Marco Di Lauro. Il figlio di Ciruzzo 'o milionario, latitante da 14 anni, è stato catturato nel corso di un'operazione congiunta di...

Gabriele La Porta - la salma del giornalista scompare e poi viene ritrovata in una Chiesa a L’aquila. Il figlio : “La sua seconda moglie ce lo sta nascondendo” : Prima la salma del giornalista Gabriele La Porta scompare poi viene ritrovata in una chiesa de L’aquila. Si allunga di ora in ora il botta e risposta tra il figlio Michele e la seconda moglie, Donatella Scatena, del celebre giornalista Rai, morto alcuni giorni fa. “Dov’è mio padre? È morto da tre giorni e io non so dove si trova”, aveva scritto in un articolo lo stesso Michele La Porta pubblicato sul quotidiano Il Tempo. “Non ho avuto ancora la ...