Chi è Zuzana Čaputová | il «miracolo» della Slovacchia

SlovacChia - l'europeista Zuzana Caputova è la nuova presidente - : Prima donna a guidare il Paese, è stata eletta al ballottaggio con il 58,4% dei voti contro il 41,59% del commissario europeo all'Energia Maros Sefcovic

La SlovacChia al voto per il nuovo presidente : favorita l'attivista Zuzana Caputova : BRATISLAVA -Sono oltre 4,4 milioni gli elettori che oggi sono chiamati alle urne per scegliere il nuovo presidente della Slovacchia. favorita è la 45enne giurista e attivista Zuzana Caputova , fino a ...

SlovacChia - Chi è Zuzana aputová - la paladina dell'ambiente che ha sconfitto gli euroscettici : Ansa - L'ex primo ministro slovacco Robert Fico La sua ascesa politica viene attribuita al forte sentimento anti-establishment nel Paese, soprattutto nei confronti del partito attualmente al governo, ...

Elezioni in SlovacChia : sovranisti fuori dal ballottaggio. Il successo dell’avvocatessa Zuzana Caputova - liberale e ambientalista : Addio al ballottaggio per i sovranisti nel cuore di Visegrad, tagliati fuori dal secondo turno delle presidenziali in Slovacchia dove prende forma la possibilità di un cambiamento radicale rispetto al passato. Il volto di queste presidenziali è quello di Zuzana Caputova, avvocatessa 45enne liberale e ambientalista critica nei confronti di un governo la cui stabilità è stata minata dall’omicidio del giornalista d’inchiesta Jan Kuciak. Caputova, ...

Zuzana Caputová ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali in SlovacChia : L’avvocata ambientalista Zuzana Caputová ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali in Slovacchia con il 40,5 per cento dei voti, davanti al candidato Maroš Šefcovic del partito di centrosinistra Direzione – Socialdemocrazia, che ha ottenuto il 18,7 per cento