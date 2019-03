Che tempo che fa | Fabio Fazio si inchina a Juncker? Si muove la Lega | bomba sui soldi del

Che tempo che fa : ospiti e anticipazioni di stasera 31 marzo 2019 : Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera 31 marzo 2019 Questa sera, a Che tempo che fa, si discuterà di attualità ed economia con l’alto Funzionario Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione Europea. Spazio, come di consueto, anche al mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, con un’intervista a Simona Ventura. Già conduttrice di X- Factor, dopo la lunga esperienza su Sky, tornerà in Rai con il ...

Che tempo che fa - anticipazioni puntata di domenica 31 marzo su Rai 1 : anticipazioni della puntata del 31 marzo di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck

Matrix - 4 cose Che abbiamo scoperto nel tempo : All’uscita dal cinema, dopo il primo Matrix, nel 1999, eravamo tutti eccitati e scossi. I fratelli Wachowski, giusto alla fine del millennio, ci avevano portato in un nuovo mondo, che per mesi non ha smesso di tornarci a galla anche una volta usciti di sala, e sul quale non si è mai spenta la conversazione. Quanti libri sono usciti su Matrix? Eppure ancora oggi ci sono domande di cui molti non conoscono la risposta. Per non parlare ...

“Che tempo che fa” – Ventiquattresima puntata del 31 marzo 2019 – Tra gli ospiti : Simona Ventura - Giorgio Panariello - Fiorella Mannoia - intervista a Jean-Claude Juncker.. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventiquattresima puntata del 31 marzo 2019 – Tra gli ospiti: Simona Ventura, Giorgio ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio demolito da Dagospia : "Intervista Juncker? Perché gode Salvini" : La vicenda è nota: Fabio Fazio, nel suo Che tempo che fa di domenica sera, proporrà l'intervista a Jean-Claude Juncker. Dopo gli inchini ad Emmanuel Macron, quelli al presidente della Commissione europea, nemico giurato dell'Italia e del governo gialloverde. Servizio pubblico a senso unico, quello i

LIVE MotoGP - GP Argentina 2019 in DIRETTA : FP4 e qualifiChe in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE alle qualifiche del GP d’Argentina, seconda tappa del Mondiale MotoGP. A Termas de Rio Hondo si assegna la pole position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani, i piloti si daranno battaglia per la conquista della migliore casella possibile: i migliori dieci della classifica combinata delle prove libere sono ammessi di diritto alla Q2, a loro si aggiungeranno i primi due della ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio riesce a farsi massacrare pure da Beppe Severgnini : 'Al suo posto...' : Beppe Severgnini velenoso contro Fabio Fazio e Che tempo che fa . Difficile da credere, ma è così. Il giornalista canuto, ormai ex direttore di 7 del Corriere , durante la trasmissione Tv Talk di ...

Jean-Claude Juncker a Che tempo che fa : “Avete chiuso la porta? Ok - non posso più scappare”. Domenica sera l’intervista : “Hanno chiuso là?” Chiede Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione Europea agli assistenti. Alla risposta affermativa, si gira verso Fabio Fazio e ammicca ridendo: “Ok, non posso più scappare”. Si apre così l’intervista esclusiva che andrà in onda Domenica sera a “Che tempo che Fa” (Rai1) di Fabio Fazio realizzata in questi giorni a Bruxelles presso la Sede della Commissione Europea. L'articolo Jean-Claude Juncker a Che tempo che fa: ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio riesce a farsi massacrare pure da Beppe Severgnini : "Al suo posto..." : Beppe Severgnini velenoso contro Fabio Fazio e Che tempo che fa. Difficile da credere, ma è così. Il giornalista canuto, ormai ex direttore di 7 del Corriere, durante la trasmissione Tv Talk di Massimo Bernardini detto la sua sull'uso televisivo dei ragazzini che hanno salvato i compagni dalla furia

Che tempo che fa - Giorgia Meloni distrugge Fabio Fazio nel programma di Del Debbio : ira mai vista prima : 'Mi vergogno che un conduttore della TV di stato italiana pieghi la testa davanti a Macron senza fargli domande su neocolonialismo e FrancoCfa. La soluzione non è spostare l'Africa in Europa, ma ...

Che tempo che Fa domenica 31 marzo - gli ospiti di puntata : Che Tempo che Fa domenica 31 marzo, gli ospiti di Fabio Fazio: Simona Ventura, Fiorella Mannoia, Stash, Giorgio Panariello domenica 31 marzo nuovo appuntamento con Che Tempo che Fa dalle 20:35 su Rai 1 con Fabio Fazio alla guida, Fillippa Lagerback a far da madrina e Luciana Littizzetto a commentare la settimana con la sua irriverente ironia. L’intervista centrale del programma sarà con il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude ...

LIVE Moto3 - GP Argentina 2019 in DIRETTA : prove libere 3 e qualifiChe in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio d’Argentina 2019, seconda tappa stagionale del Mondiale Moto3. La classe più leggera del circus è pronta per regalare il consueto spettacolo nell’ultima sessione di prove libere (decisiva per l’ingresso diretto nel Q2) e nelle qualifiche vere e proprie sul circuito di Termas de Rio Hondo. In seguito ai risultati della prima giornata di prove, si preannuncia una ...

LIVE Moto2 - GP Argentina 2019 in DIRETTA : prove libere 3 e qualifiChe in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato della Moto2 per quanto riguarda il Gran Premio di Argentina 2019. Sul circuito di Termas de Rio Hondo la classe mediana va a decidere la griglia di partenza in vista della gara di domani per una battaglia che si annuncia serrata. Dopo la terza sessione di prove libere, in programma alle ore alle ore 13.55, dalle ore 17.30 sarà tempo di qualifiche, con la Q1 che precederà la Q2 delle ore 17.55 ...

Mobilità elettrica? 'Ci vorrà tempo perché si diffonda' : L'elettrico è il futuro, ma un futuro sempre più lontano. L'edizione degli Stati generali della Mobilità 2019 certifica la disillusione nei confronti della terra promessa delle quattro ruote da parte ...