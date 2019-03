Che fine ha fatto il vero Suso? L’involuzione dell’attaccante del Milan

calcioweb.eu

(Di domenica 31 marzo 2019) Nella serata di ieri si sono giocate partite molto importanti valide per il campionato di Serie A, in particolar modo in serata match tra Sampdoria e, 1-0 il risultato finale per la squadra di Giampaolo grazie alla rete di Defrel sul clamoroso errore del portiere Donnarumma. Non è un momento brillante per la squadra di Gennaro Gattuso, si tratta infatti della seconda sconfitta consecutiva dopo il ko nel derby contro l’Inter, la qualificazione alla prossima Champions League è ancora incerta. Sono tanti i motivi di spunto della partita di ieri ma uno in particolare:. L’attaccante è irriconoscibile rispetto alle scorse stagioni. Chehail calciatore che saltava l’uomo con facilità ed era pericolosissimo anche in fase realizzativa? Oggi è l’ombra del, Gattuso continua a dargli fiducia che però non viene ripagata ...

SalvioEspo : Li abbiamo lasciati così ... Oggi inizia un viaggio che durerà 6 settimane , dove vi porterà lo scoprirete solo all… - amnestyitalia : 'Meglio morire che tornare in #Libia' Le testimonianze di donne, uomini e bambini passati nei centri di detenzione… - beppe_grillo : “Spinello sì o spinello no? È una domanda stupida. La grande domanda è: che fine ha fatto la #canapa? Come fa una p… -