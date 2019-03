Che disastro in Bahrain | la Ferrari si autodistrugge | la Mercedes ringrazia e fa

sportfair

(Di domenica 31 marzo 2019) Vettel si gira e rompe l’ala, un problema al motore toglie a Leclerc la vittoria a dieci giri dalla fine: Hamiltone vince la prima gara in stagione Un Gran Premio assurdo, una domenica terribile per lache sognava la doppietta ma si ritrova solo con un terzo posto in mano. L’uno-due lo fa la, con Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas grazie ai problemi occorsi sulla macchina di Leclerc a dieci giri dalla fine.Photo4/LaPresseUn guaio al motore che non permette al monegasco di completare un week-end perfetto, negandogli la gioia della prima vittoria in Formula 1 dopo la pole position di ieri. Un regalo pazzesco per il team di Brackley, che mai si sarebbe aspettato di chiudere con entrambe le proprie monoposto davanti a tutti, considerando la superiorità dellaper tutto il week-end. Una cui si aggiunge anche la ...

