Cento anni fa la fine della censura di guerra sulla posta Fu un gran giorno

agi

(Di domenica 31 marzo 2019) Dopo lade, l'11 novembre 1918, gli italiani hanno aspettato il primo aprile 1919 per poter tornare ad inviare liberamente telegrammi, lettere, cartoline e pacchi all'interno del Regno. Una stringentele era in vigore dal 23 maggio 1915, ilprecedente l'entrata indell'Italia contro l'Austria-Ungheria.Un provvedimento restrittivo molto sentito, che ha avuto ripercussioni dirette sul quotidiano degli italiani: i telegrammi - gli sms dell'epoca - erano il principale strumento di comunicazione veloce per la gente comune così come tra gli Stati.LaprogressivaCon una disposizione datata venerdì 21 marzo 1919, il ministero dell'Interno dispose che “col 1° aprile sia abolita lasui telegrammi circolanti nell'interno del Regno, esclusi quelli diretti alla zona dio provenienti da essa. In ...

zaiapresidente : ?? Cento anni fa Venezia donava il proprio simbolo alla Brigata di fanteria di Marina. Per celebrare il centenario d… - MinisteroDifesa : #30marzo @Eli_Trenta: In questi cento anni i Fucilieri di Marina hanno costruito la loro credibilità, adeguando la… - Radio3tweet : Cento anni e un giorno: i versi della generazione beat, il jazz e un reading in diretta dalla sala A di via Asiago… -