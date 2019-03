Centesimi | la Conad mette al bando nel monetine da 1 e 2 centesimi | la fregatura legale

Monete da 1 e 2 Centesimi - lo stop nei supermercati : Conad il primo. Ecco come viene arrotondato il conto alla cassa : Addio alle monetine da 1 e 2 centesimi di euro. Per il momento nei supermercati Conad che a breve potrebbe essere seguito anche dagli altri. Da pochi giorni, infatti, nei punti vendita del gruppo di distribuzione sono comparsi i primi volantini in cui si annuncia l’arrotondamento dei prezzi al multiplo di cinque più vicino, per eccesso o per difetto. Insomma, se il conto dirà 5,57 si pagherà 5,55 euro, se sarà di 5,58 si salirà a 5,60. ...