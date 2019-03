C’è chi balla con le stelle | in Qatar | si canta con le stelle Toh | c’è pure la Raggi

Tiro a volo - Coppa del Mondo Al Ain 2019 : i convocati dell’Italia. Trap maschile e skeet femminile inseguono Tokyo 2020. C’è Giovanni Pellielo : Dopo la tappa di Coppa del Mondo svoltasi ad Acapulco, il calendario internazionale del Tiro a volo non conosce sosta spostandosi per un nuovo meeting del massimo circuito planetario, in quel di Al Ain (UAE). Negli Emirati Arabi Uniti si disputerà quindi il secondo appuntamento di questo 2019 e anche in questo caso saranno in palio le carte olimpiche verso Tokyo 2020. Dal canto suo l’Italia, che in Messico è riuscita a conquistare due pass ...

Louis Camilleri F1 GP Bahrein 2019 : “Ferrari ha sempre la macchina che può vincere - ora C’è serenità. Vediamo il potenziale di Schumacher” : Louis Camilleri è presente al Sakhir dove oggi è incominciato il lungo weekend riservato al GP del Bahrein, seconda tappa del Mondiale F1. L’amministratore delegato della Ferrari ha fatto così il proprio esordio stagionale in pista visto che era assente due settimane fa in Australia e spera naturalmente di portare fortuna al Cavallino Rampante dopo la delusione per l’esito della gara nella terra dei canguri. Il 63enne ha rilasciato ...

Juventus-Empoli - Allegri : “CR7-Ajax? Il rischio C’è. Su Kean ci vuole calma” : Allegri CONFERENZA STAMPA- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di campionato tra Juventus ed Empoli, match valido per la 29^ giornata di Serie A. Massimiliano Allegri, salvo clamorosi colpi di scena, si affiderà ancora al 4-3-3, anche se resta viva l’ipotesi di 4-4-2. Pochi dubbi in difesa con Chiellini a riposo e Rugani […] More

F1 – Kubica più che pessimista in Bahrain : “non sarà facile per noi piloti - C’è il rischio che la macchina cada a pezzi” : Robert Kubica consapevole che il weekend del Bahrain non sarà facile per i piloti della William: le amare parole del pilota polacco Il ritorno in F1 di Robert Kubica non è stato dei migliori: il pilota polacco sta facendo i conti con delle evidenti difficoltà del suo team, ma non ha intenzione di mollare, seppur di certo non felice della situazione in cui si trova. Dopo dei test rocamboleschi ed una prima gara da dimenticare, Kubica è ...

Audio e testo di C’est la vie di Achille Lauro - nuovo singolo in attesa dell’album 1969 : C'est la vie di Achille Lauro è il nuovo singolo prima di 1969. Il giovane artista di Rolls Royce, che ha raggiunto il nono posto all'ultimo Festival di Sanremo, è ora pronto a tornare in radio con una novità che anticipa l'album in arrivo il 12 aprile. Il nuovo singolo sarà quindi l'apripista di un album che ha annunciato con un'operazione social ormai abbastanza diffusa, con la quale si resettano le proprie pagine ufficiali dando ...

NBA - Lue ai Los Angeles Lakers? Il coach chiama Walton per chiarire : “non C’è nulla di vero” : Los Angeles Lakers, coach Tyronn Lue al momento non ha avuto alcun contatto con la franchigia gialloviola Tyronn Lue è stato accostato negli ultimi giorni ai Los Angeles Lakers, data la sua esperienza pregressa alla guida di una squadra con LeBron James in campo, i Cleveland Cavs appunto. Il coach ha però smentito d’essere stato contattato dalla franchigia losangelina ed ha anche contattato Luke Walton per rassicurarlo in merito. ...

Revenge Porn - Boschi e Carfagna : ‘Votate sì a nuovo reato’. Ascari (M5s) : ‘C’è già nostra proposta’. E Lorenzin si infuria : Alla Camera è in corso la discussione e la votazione degli emendamenti al cosiddetto “codice rosso”. Il Pd presenta un emendamento che introduce il reato di Revenge Porn, sottoscritto da tutti i gruppi di opposizione, ma il M5s, attraverso la relatrice Stefania Ascari, si mette di traverso: “C’è già la nostra proposta di legge. Il tema è per noi talmente importante che riteniamo debba essere trattato con un percorso più ...

C’est la vie è il nuovo singolo di Achille Lauro prima di 1969 - prossimo album atteso ad aprile : Il nuovo singolo di Achille Lauro è C'è la vie. L'annuncio è arrivato dai canali social del trapper di Rolls Royce, che sulle sue pagine ha fatto sapere quale è stato il brano scelto per il lancio del nuovo album che arriverà il 12 aprile 2019. In occasione dell'annuncio ufficiale del nuovo album, Achille Lauro aveva voluto scrivere il comunicato stampa personalmente, nel quale aveva rivelato gli intenti del disco oltre a parlare ...

Prima dell’auto e della lampadina c’era lui : ecco Jonathan - l’animale più vecchio del mondo [FOTO] : Era il 1832 e la tartaruga Jonathan era solo un cucciolo. Il mondo era un po’ diverso all’epoca: doveva ancora essere inventata la lampadina e per le auto mancava ancora mezzo secolo. Ma Jonathan, tartaruga gigante delle Seychelles, ha vissuto per vedere tutto questo. Con i suoi 187 anni, Jonathan è l’animale conosciuto più vecchio del mondo (ha recentemente ricevuto un Guinness World Record per questo) e sta vivendo una vita rilassante sulla ...

Non C’è un’inchiesta sullo stadio della Roma : Lo dicono i magistrati e lo dice il contenuto delle ordinanze d'arresto per la corruzione a Roma, nonostante quello che sembra dalle sintesi dei giornali

Al Giambellino C’è chi specula e chi lotta per la casa : Nel quartiere di Milano c’è un’emergenza abitativa che fatica a trovare ascolto. Eppure, questa crisi e le proposte per affrontarla sono una spia di quello che succede in molte periferie italiane. Leggi

Chiesa-Juventus - C’è la conferma : nuovo retroscena - cifra monstre : CHIESA JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Federico Chiesa. Un affondo reale e concreto che potrebbe essere concretizzato già a partire dalla prossima sessione di mercato estivo. La Juventus, come sottolineato da Alfredo Pedullà sui canali di “SportItalia“, avrebbe già avviato i contatti […] More

C’e’ un rischio Alitalia per Tim : L’assemblea di Tim, in calendario per il 29 marzo, si avvicina e tutti si chiedono se Vivendi avrà l’agognata rivincita o se il fondo Elliot confermerà il suo primato nel consiglio di amministrazione. Ma non dovrebbe essere questa la domanda principale. La Cassa depositi e prestiti raddoppia la su

Mercato Juventus - non solo Chiesa : C’è la pazza idea a centrocampo : Mercato Juventus – Paratici è “on fire” per quanto riguarda il Mercato. Federico Chiesa sarà uno dei protagonisti del prossimo Mercato. Infatti, come conferma ‘Rai Sport’ la Juventus è in pole per l’esterno della Fiorentina ma il calciatore piace parecchio anche all’estero, con Liverpool e Bayern Monaco che stanno monitorando le sue prestazioni. Sull’azzurro ci sono anche Inter e Milan, con i ...