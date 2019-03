Camionista sta male in autostrada | evita la strage morendo da eroe

Camionista-eroe ha un malore sull'A16 - ma sterza ed evita la strage prima di morire : Un vero e proprio gesto da eroe quello compiuto da un camionista, che ha evitato una strage stradale prima di essere stroncato da un malore mentre era alla guida del mezzo pesante con cui trasportava prodotti da pasticceria. Francesco Franzese, 54 anni di San Giuseppe Vesuviano, è riuscito a evitare un grave incidente sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, poco più avanti del casello Avellino Ovest, in direzione del capoluogo campano. ...

Il bimbo nel passeggino travolto dal Camionista ubriaco è uscito dal coma : amputata la gamba destra : PADOVA - Sono in costante miglioramento, al punto che non sarebbe più in pericolo di vita, il bambino di 15 mesi, secondogenito di una coppia di coniugi albanesi, che l?8 marzo...

Tir si sfrena e rischia di finire su un centro abitato : Camionista muore investito per fermarlo : Cesare Bordoni, 57 anni, è morto dopo essere stato travolto dal suo stesso camion, che per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti si è sfrenato: rischiava di travolgere gli abitanti del piccolo centro di Vezzano, in provincia di Trento.Continua a leggere

Bologna. Il Camionista Cesare Bondoni morto schiacciato a Vezzano : Tragedia sul lavoro oggi a Vezzano in provincia di Trento. Cesare Bondoni, 57 anni, camionista originario della provincia di Ferrara

Untore Hiv - 16 anni e 8 mesi all’ex Camionista che contagiava le fidanzate : Era stato lo scorso giugno dalla squadra Mobile per lesioni e omicidio. Oggi è stato condannato ad Ancona a 16 anni e 8 mesi di carcere Claudio Pinti, 35enne ex autotrasportatore di Montecarotto (Ancona), accusato di aver consapevolmente contagiato l’allora compagna, poi morta nel giugno 2017, e trasmesso l’Hiv a una 40enne con cui aveva una relazione. La sentenza è stata emessa con rito abbreviato dal gup Paola Moscaroli. La difesa ...

La mamma del bimbo investito : euro "Il Camionista lo faccio a pezzi" : Rimpiangerà il giorno in cui è venuto al mondo', afferma al Corriere. Poi parla del silenzio di questi giorni. Nessuno della famiglia dell'autista ha provato a contattarla: 'No, nessuno ci ha cercato.

Vicenza : amputata la gamba al bimbo di 14 mesi travolto da Camionista ubriaco : E' stato arrestato il camionista che nel tardo pomeriggio di venerdì a Marostica, in provincia di Vicenza, ha perso il controllo del suo veicolo ed ha investito una famiglia. Tra le vittime dell'incidente vi era anche un bambino di 14 mesi che, in seguito all'impatto date le sue gravi condizioni, ha dovuto subire l’amputazione di una parte della gamba. In stato d'ebrezza travolge bambino di 14 mesi, arrestato Guidava in stato di ebrezza ...

La mamma del bimbo investito : ?"Il Camionista lo faccio a pezzi" : Non ha parole per descrivere il suo dolore. Lascia spazio solo alla rabbia. Raiza Terziu è la mamma del bimbo di 14 mesi che è stato investito da un camion qualche giorno fa nel Vicentino. Alla guida c'era un camionista ubriaco che stava fuggendo da un posto di blocco per evitare l'alcol test. Il piccolo è stato urtato in pieno mentre si trovava a nel passeggino. Ricoverato in gravi condizioni ha subito l'amputazione dei una gamba. Ora la mamma ...