Calcio femminile | Serie A 2019 | Fiorentina-Florentia 4-2 | le viola servono il poker ed a

(Di domenica 31 marzo 2019) Nel posticipo domenicale della terzultima giornata del campionato didiA, vittoria dellaal Gino Bozzi di Firenze nel derby cittadino contro il. Un match spettacolare conclusosi sul 4-2 in favore delle gigliate, per effetto delle marcature di Valery Vigilucci, Heleen Jaques, Alia Guagni e di Ilaria Mauro per la compagine allenata da Antonio Cincotta, mentre a segno in due circostanze Isotta Nocchi tra le fila biancorosse. Con questo riscontro, lasi porta -1 dalla Juventus in vetta al campionato e quindi si prospettano due turni molto interessanti.La prima frazione di gioco termina 3-2. A passare per prime in vantaggio son le ragazze di Cincotta, sugli sviluppi di und’angolo di Parisi, con Vigilucci che si fa trovare pronta all’appuntamento, siglando l’1-0. Le ospiti però non si fanno pregare e ...

